Bangó Margit elárulta: így érzi magát műtétei után

Két éve készül az ikonikus előadó arra, hogy megtartsa az élete utolsó grandiózus eseményét, a terveit azonban a koronavírus és több komoly betegség is meghiúsította. Bangó Margit világhírű cigány- és magyar nóta-énekes a 70. születésnapja alkalmából szervezett egy utolsó nagykoncertet, melyet 2022. február 12-én, a Papp László Budapest Sportarénában láthatnak és hallhatnak a rajongói. A jeles alkalom méltó ünnepe lesz eddigi életének és életművének, vendégekkel, meglepetésekkel és fergeteges örömzenével.

Margit végre célegyenesben van, de voltak az elmúlt időszakban olyan pillanatai, amikor azt hitte, nem fog összejönni a nagy buli.

2020-ban jött a koronavírus, a koncertet halasztani kellett. 2021-ben pedig már folytak az előkészületek, amikor kiderült, hogy kórházba kell vonulnia. A két hónapon belül két komoly műtéten átesett művésznő ma már próbál és teljes gőzzel a koncertjére készül.

– Úgy izgulok, mint egy kezdő énekes, pedig alig 55 éve kezdtem el a pályát – mondta a Bors érdeklődésére Bangó Margit – Pedig már minden készen van. A zenekarokkal, mert hogy több zenekarral is fellépek ezen az esten, folyamatosan próbálunk, emellett a fellépő művészvendégekkel is össze kell csiszolnunk a közös dalokat. Takács Nikolasszal, Kökény Attilával, Rigó Jancsival, Bangó Marikával, Roby Lakatossal, Csonka Miklóssal, Horváth Marikával… mindenkivel gyakorlunk, szóval van dolog! – tette hozzá, majd így folytatta: – A jelek szerint teltház lesz, ami büszkeséggel tölt el. Jönnek Svájcból, Németországból, Szlovákiából, Erdélyből és Franciaországból is rajongók, sok ismerős és számomra kedves arccal fogok találkozni.

Bangó Margit tele van energiával, nagyon várja a koncertet

Amikor arról kérdezzük Bangó Margitot, hogy hogy érzi, fizikailag elég erős már a nagykoncerthez, így felel:

– Hát… A Szabó Margit (ez a művésznő születési neve) még sokat panaszkodik és lassan jár a lépcsőkön. De amikor felér a színpadra, és felcsendül az első muzsika, akkor Bangó Margit éled fel a testében, akin nem fog az idő sem a baj. Aki azt gondolja, hogy: ha harcba kell menni egy katonának, akkor menni kell! Alig várom, hogy megmutassam a közönségemnek, hogy mit jelent ez a gyakorlatban.