Balássy Betty elárulta, hogyan fogyott 35 kilót egy év alatt csodaszerek nélkül

Betti saját módszerrel vágott bele a fogyókúrába, de azért jóváhagyatta egy szakemberrel is, hiszen az egészsége a legfontosabb.

A fiam, Dani egy nap azzal állt elő, hogy milyen jó lenne, ha a birkózómeccsein egy vékony anyuka szurkolna neki. Azt mondta, nagyon szép vagy anya, de hatossal kezdődjön az a szám a mérlegen! Persze már engem is nagyon zavart a túlsúly, és fájtak tőle a lábaim. Tavaly januárban kezdtem el fogyókúrázni, a gyökeres életmódváltásnak köszönhetően pedig egy év alatt 35 kilót adtam le. Teljesen egyedül értem el mindezt. Megkörnyékeztek fogyókúrás termékeket áruló cégek, de nem álltam be azoknak a sorába, akik ilyesmit reklámoznak. Egyébként sem hiszek a különféle bogyókban, pontosan ezek miatt küszködtem 20 éven keresztül. Mindig azt hittem, szükségem van ahhoz valamire, hogy meg tudjam csinálni, holott baromira nem így van. Csak kitartás és elszántság kérdése az egész. A fogyókúrámra áment kaptam egy szakembertől is – mesélte az énekesnő.

Fürdőruhás fotózást így sem vállalna, de nagyon elégedett a végeredménnyel Fotó: Facebook

Az első néhány hónap elég küzdelmes volt számára, de tisztában volt vele, hogy a fogyás áldozatokkal jár, ezért kitartott.

– Nem esett jól, hogy edzeni kell, nem ihatok meg egy pohár bort, vagy ehetem meg a gyerekek által meghagyott maradékot. Saját magam állítottam össze az étrendem, és szép lassan az összes főzéshez használt alapanyagot egészségesre cseréltem. Nem szeretem, amikor valaki olyan kifogással áll elő, hogy mifelénk ilyeneket nem lehet kapni. Akkor ne mifelénk menj, hanem a másik irányba. A férjem, Feri mindvégig támogatott, igaz, néha rosszul esett, amikor azt mondta, ha ezt megeszed, nem megy le rólad egy deka sem. De megértettem, nem bántani akar, hanem épp ellenkezőleg.

A fogyás lelkileg is nagyon sokat segített neki. Nem csak azért, mert látványos az eredménye, hanem mert jó érzéssel tölti el, hogy meg tudta csinálni.

– Feri sosem piszkált a súlyom miatt, de tetszik neki az új külsőm. Úgy fogalmazott, hogy új csaja van. Én is látom az átalakulást, de ha azzal keresnének meg, vállaljak el egy fürdőruhás fotózást, nemet mondanék. Talán majd magamnak csináltatok hasonló fotókat egyszer. Egyébként nem nézegetem a régi a fényképeimet, hogy úristen, hogy néztem ki akkor, most meg milyen vékony vagyok. Felesleges lenne frusztrálnom magam ezzel. Szültem három gyereket, szoptattam és nem figyeltem oda az étkezésre.

Kizárólag a saját feje után ment az életmódváltásban Fotó: Facebook

Nagyon sokan gratulálnak neki és kérnek tőle tanácsot, ezért csinált egy olyan Facebook-oldalt, ahol megosztja a fogyása történetét. Reméli, az ő példája alapján mások is bele mernek majd vágni.

– Segítek azoknak, akiknek fogalmuk sincs, hogy kezdjenek bele, és nem tudnak rá havonta nagy összegeket áldozni. Egyébként mindenkinek üzenem, hogy a bogyókra szánt pénzt inkább azokra a kisméretű ruhákra költsék, amit majd a fogyás után viselhetnek. Vagy egy álomutazásra, amit már karcsún élnek meg.