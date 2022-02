Kínos helyzetbe keveredett Katalin hercegné, nem hiszed el, kinek hitték

Meglehetősen fura esetet idézett fel Katalinról és Vilmosról a minap a Daily Star, mely kiválóan példázza: a brit hercegnének nem csak a szíve van a helyén, de a humorérzékére is lehet számítani. Tavaly, amikor egy cardiffi idősek otthonában tettek hivatalos látogatást, melyet egyébként minden évben megejtenek, az egyik idős hölgy, nevezett Joan Drew-Smith a következő kérdéssel fordult Vilmos herceghez, miközben a feleségére mutatott:

Ő az asszisztensed?

Mielőtt Vilmos válaszolhatott volna, hogy tisztázza a félreértést, Katalin megszólalt:

– Tulajdonképpen az vagyok Az vagyok jó ideje – mondta nevetve.

A hercegné később tisztázta, ki ő, és emlékeztette is a 87 éves asszonyt arra: tavaly is tiszteletüket tették, igaz, csak online, viszont tartottak egy bingósorsolást az ottlakóknak. Nos, erre emlékezett Joan, ki is jelentette: nem volt olyan jó, mint lehetett volna, mert Vilmosék pocsék munkát végeztek.

Nos, nem lehet mindenki elégedett a hercegi pár munkájával.