Nem bízott sokat a fantáziára Madonna 25 éves lánya, Lourdes, akit a világhírű énekesnő, Rihanna szépségmárkájhoz fotóztak. A Lolaként is becézett fiatal elképesztően szexi, piros csipkés fehérneműszettben pózolt a kamerának: a melltartó és a bugyi mellett a hozzájuk illő neccharisnya is selyemkimonó is kiegészítette az öltözetet.