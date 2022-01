Nagy a baj: Szomorú hírt közölt az esküvőjéről MC Hawer

Decemberben MC Hawer boldogan mesélt arról, hogy párjával január végén, de legkésőbb február elején szeretnének összeházasodni. Az esküvőt tervezik továbbra is, de mint kiderült, a jegyesek nem szeretnék elkapkodni a dolgokat.

– Úgy döntöttünk, szeretnénk egymást még jobban megismerni, tulajdonképpen csak fél éve vagyunk együtt –kezdte a Bors megkeresésére az énekes.

– Akadnak még zökkenők a békesség és a szerelem mellett, ezt is be kell vallani. Van bennünk csökönyösség és egy fajta megszokottság az eddigi életünk iránt, amit kezelni kell. Ez még a csiszolódás időszaka – mondta MC Hawer, aki hisz benne, hogy az együttélés kompromisszumokon alapul.

A leendő esküvő pontos dátuma még nem ismert, de a szerelmesek bíznak benne, hogy márciusra már tisztábban látnak és kimondhatják a boldogító igent.

Nem is baj, hogy végül így alakult. Pontosan tudom, hogy vele szeretném leélni a hátralévő életem, akkor is, ha vannak veszekedések. Mert van édes kibékülés is

– mesélte sokat sejtetően az énekes.

MC Hawer decemberben töltötte 56. születésnapját és egyre gyakrabban gondolkodik azon, vajon mennyi van még hátra.

– Úgysem sok, aktív évekből meg pláne, hisz 65 évesen szerintem az ember inkább már csak úgy létezik. Amíg bírom, szeretnék utazni, nászútra menni, de előtte elvenni feleségül életem nőjét – avatta be a terveibe lapunkat az énekes.

MC Hawer párja, akinek az énekes még nem árulta el a nevét, az elmúlt időben sokat volt távol, de amint tud igyekszik haza a közös szerelmi fészkükbe, Dunakeszire, ahová december végén költöztek be. Az énekesnek olyankor nagyon hiányzik a párja, de abban is biztos, hogy így legalább nem mennek egymás agyára.

– Ez is csak megedzi a kapcsolatunkat. Erősek vagyunk és a szerelmünk is erős! –zárta határozott meggyőződéssel MC Hawer.