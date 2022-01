Eljegyezték Nádai Anikót, megmutatta a gyűrűjét is

– Ezerszer is IGEN! – e szavakkal tudatta követőivel és a nagyvilággal Nádai Anikó, hogy kedvese, Hajmásy Péter megkérte a kezét. Közösségi oldalán meg is mutatta a gyűrűt, amit kapott:

Mint arról a nap folyamán korábban írtunk, gyanús volt, hogy Anikóék nem csak nyaralgatnak Dominikán, hanem valami komolyabb is készülődik, és bizony a hely és az időpont is tökéletes lehet egy lánykéréshez. Nos, sejtésünk beigazolódott, így is lett.

Sok boldogságot!