Látványos műsor keretein belül adják át a Petőfi Zenei Díjat

Idén is elképesztő showműsorral várja a nézőket a Petőfi Zenei Díjátadó! A fellépők személye még meglepetés, a díj várományosainak listáját már bejelentették a szervezők. A jelöltek kategóriák szerint a következők:

Az év zenekara díj jelöltjei: Platon Karataev, Carson Coma, Margaret Island, Elefánt, 4S Street

Az év férfi előadó kategóriában az alábbi jelöltek szerepelnek: Szakács Gergő, Köteles Leander (Leander Kills), Beton.Hofi, Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), Nagy Barnabás (Pontiac)

Az év női előadó kategória jelöltjei: Zóra (Urbányi Zóra), Brenka (Dárdai Blanka), Deva (Takács Dorina), Hegyi Dóri (Ohnody), Schloblocher Barbara (Blahalouisiana)

Az év idegen nyelvű, magyar szerzeménye kategóriában a következő produkciókat jelölték: Áron András and the Black Circle Orchestra – Dance with the devils, Saya Noé – Under the river, Lengyel Johanna és Benkő Dávid – Never be, Mörk ft. Takuya Kuroda – Baby, Run over dogs - Crocodiles on the leash

Az év multimédiás projektje kategória szereplői: Hajógyár, Be Massive Horizon, Roadmovie, BP Underground – Rock film, Quixotic

Az év elektronikus zenei előadója az alábbi előadók közül kerül majd ki: Analog Balaton, Jay Lumen, Maddow, Jumodaddy, The Anahit

Az év hangszeres előadója lehetséges díjazottjai: Geröly Mátyás (dob), Bodor Máté (gitár), Meggyes Ádám (hangszerelés, trombita), Varga Nóri (harsona), Kóródi Tamás (gitár).

Ebben az évben is átadják az Életműdíjat, idén a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és zeneszerző, Szakcsi Lakatos Béla részesül ebben az elismerésben.

Fotó: Facebook

És másik három díjazott neve már A Dal 2021-ben ismertté vált. A dalválasztót az Egyetlen szó című dallal megnyerő Kaukázus együttes egyben a Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerést is kiérdemelte, a zenekar frontembere, Kardos-Horváth János pedig A Dal 2021 legjobb dalszövegírójaként a Petőfi Zenei Díj dalszövegírói különdíjasa lett. A Dal 2021 Felfedezettje, Katona Petra szintén Petőfi Zenei Díjas is az Év Felfedezettje kategóriában.