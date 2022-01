Újabb fordulat, Kulcsár Edina friss szerelme is elhagyta a családját

Pénteken Kulcsár Edina és Csuti váratlanul bejelentette: hiába próbálták megmenteni a házasságukat, kapcsolatuk végleg zátonyra futott. A Bors azonban megtudta: nem csak kettőjük kapcsolata ment tönkre a mindent elsöprő szerelem miatt. A modell új párja, a magyar rapper, G.w.M január elején ugyanis bejelentette be: elhagyja a családját. Feleségével ekkor már több mint egy hónapja nem voltak együtt. A rapper, aki rendszeresen hangoztatta családcentrikusságát, két kisgyermeket hagyott az édesanyjukra.

– A gyerekeinket közösen neveljük, ez soha nem is volt kérdés köztünk. Számomra ők a legfontosabbak és bármikor tudok is velük találkozni. Mindenben maximálisan támogatom őket a továbbiakban is. A viszonyunk jó maradt, a két gyermekünk lelke a legfontosabb számunkra – nyilatkozta a közösségi oldalán az énekes.

