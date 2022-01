Kiakadt Kulcsár Edina: Csuti minden alkalmat megragad, hogy az áldozat szerepében tetszeleghessen

Januárban jelentette be Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti, hogy külön válnak útjaik. Hamar kiderült, hogy Edina új kapcsolatát illetően Csuti is az internetről tudott meg sok részletet, többször nyilatkozta, hogy haragot és csalódottságot érez felesége viselkedése miatt.

Kulcsár Edina és Csuti úgy tervezték, hogy a gyermekeik érdekében békében válnak el, ám most úgy tűnik, ez nem fog sikerülni.

Csuti az Instagram-oldalára tett ki a gyerekeiről egy videót, aminek elején lánya, Nina az anyját szólongatja, aki eközben máshol tartózkodott.

Edina eddig hallgatott, de most betelt a pohár és Csuti képe alatt fejtette ki a véleményét, amiből kiderül, hogy a férje letiltotta őt, ezért a vállalkozása oldaláról kellet írnia.

„Mivel a gyerekeim apja letiltott, innen válaszolok! (Edina vagyok, a ”kedves anyuka!„) Mitől hanyagolnám el a gyerekeimet? Azért, mert nem posztolok minden egyes pillanatban, amikor a gyerekekkel vagyok, attól még velük vagyok, szemben Csutival, aki minden alkalmat megragad, hogy a jó apa és az áldozat szerepében tetszeleghessen az általa imádott nyilvánosság előtt! Ma egyébként András (azaz Csuti) napja van, mert fel vannak osztva köztünk a napok – természetesen az én javamra –, de ettől függetlenül, a ma délutáni alvásukig is otthon voltam! Minden anyai kötelezettségem elláttam és társai! Nem dolgozom... Szinte mindent lemondtam, hogy minden erőmmel arra törekedhessek, hogy semmit ne vegyenek észre ebből a gyerekek, minél több időt tölthessek velük, és boldoggá tegyem őket, amit nem a nyilvánosság előtt teszek! Könyörgöm! Ne csak nézzetek... Lássatok a dolgok mögé is, de azt hiszem, lassan szükség lesz a segítségemre! A gyerekeim miatt nem hagyhatom tovább, hogy az anyai becsületem sárba legyen tiporva! Én nem fogok csak azért posztolni velük, hogy azt bizonygassam, jó anya vagyok! Vagy szerintetek attól jó szülő valaki, hogy megoszt egy momentumot, hogy pozitív színben tüntesse fel magát? (...) Csuti... Neked innen is köszönöm, hogy tartod magad a megbeszéltekhez, miszerint a gyerekeket nem mutatjuk, főleg nem ebben az időszakban! Addig örüljünk, ameddig a felkiáltójelek helyett kérdőjelek vannak!” – fogalmazott Edina.

Az influenszer azt ígérte, a héten mindent elmesél, és lerántja a leplet a Csutival való házasságáról.