Hiába várták, nem jelent meg egy forgatáson Ábel Anita

Ábel Anita, Csonka Andrással vezette volna a Life TV népszerű reggeli adását, az "Ébredj velünk" című magazinműsort. A színésznő azonban a korahajnalban képtelen volt kikelni az ágyból...mint kiderült, egy ideg csípődött be a hátán, amitől pokoli fájdalmat érzett.

Fotó: Life TV

Sokan érdeklődtetek hol voltam ma reggel Bandi mellől…sajnos lapockától nyakig becsípődött valami, így fordulni, ülni, állni…vezetni semmit nem tudok.

Eléggé fáj is, szóval ma doki a program és megoldás, mert holnap már dolgoznom kell és szerdán pedig ott ülni Holdampf Linda mellett, aki ma segített mindenben, nemcsak szuper kolléga, de remek barát is. - írta az Instagram oldalán Ábel Anita, aki a bejegyzése mellé egy vicces fotót is megosztott. A képen az ikonikus horrorcsalád, az Addams Family egyik főszereplőpjét, a bolond Festert látni.

Ennél jobb kép nincs rólam ma, kb így nézek ki...

- írta Ábel Anita.