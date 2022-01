Hiába követelték, Nótár Marynek nem kell kifizetnie a 80 milliót

2016-ban olvashattunk először arról, hogy Nótár Mary csúnyán összeveszett az egykori zenei kiadójának tulajdonosaival. Az énekesnő akkoriban azt mesélte, hogy egy elszámolási vita kapcsán a kiadó vezetői akarata ellenére tartották abban a lakásban, ahol a megbeszélés folyt sőt. A dolog azonban itt még nem állt meg: Mary klipjeit letiltotta a kiadója, ezért az énekesnő éveken át nem juthatott hozzá az azokból eredő bevételeihez (ezek sok tízmillió forintos díjak) illetve a kiadó tulajdonosai be is perelték Maryt bevételkiesés címén.

Az öt és fél éve tartó pereskedésnek 2022 január 28-án vége szakadt. Mary előbb 2021 júliusában megnyerte a személyi szabadságának korlátozása ügyében indult eljárást, vagyis hitelt érdemlően vallotta azt, hogy bezárták egy helységbe, majd most megnyerte másodfokon azt a pert is, melyet a kiadója indított ellene, 80 millió forint értékben, a bevételkiesés ügyében.

Nyertem. Másodszor is nyertem. 2021.júliusában a büntető ügyben (miszerint fogva tartott a volt kiadóm) 2022.januárjában polgári ügyben (miszerint jogtalanul követelt tőle több mint 80.000.000Ft-ot a volt kiadóm). - írta hétfőn délután egy Facebook bejegyzésben az énekesnő, aki így folytatta:

- Több mint 5 és fél év telt el ebben az ügyben de a bíróság kimondta, hogy nekem van igazam, a másik félnek jogtalan a követelése hisz a szerződés is hiányos és érvénytelen volt. A másik fél/felek még annyira sem voltak képesek, hogy eljöjjenek és jelenlétükkel megadják tiszteletüket a bíróságnak az utolsó összecsapáson. Én ott voltam, mint mindig és bizonyítottam, kiálltam az igazamért. Pedig ők követeltek az ő állításuk szerint jogosan.

Hogy mit érzek? Mérhetetlenül büszke vagyok magamra és mindazokra akik ebben a hosszú időszakban mellettem voltak és hittek bennem. Sokszor fájt,nagyon fájt, hogy emberekbe, hogy tud ennyi rosszindulat szorulni, hogy milyen emberek lehetnek ők akik a saját hazugságukat is elhiszik, akik mindenhol le akarják járatni a másikat, akik egyetlen egy hibájukat sem látnak be még ha bizonyíték is van rá. Hatalmas megkönnyebbülés van rajtam, hogy nem kell tovább bizonygatnom a saját igazamat és, hogy én nyugodt szívvel fekhetek le esténként.