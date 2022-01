Gyászol Bíró Ica, teljesen összetört

Bíró Ica életében nagyon fontos szerepet töltenek be kutyusai. A három kis ebből a napokban elveszítette Myki-t. Ica teljesen összetört, és Facebook-oldalán, számos fotó kíséretében búcsúzott.

Itt is Búcsúzom drága Myki-m! Őrző angyalaim egyike voltál. 2022. 01. 05-én átmentél a szivárvány hídon, ami nekem nagyon fáj, de Te most már békében nyugodhatsz, 01.12-én lettél volna 12 éves. Lelkünk örök kapcsolatban marad. Csodás kiskutya voltál, örökkön szeretlek. Hiányzol Tama és Angel pajtásaidnak is! Szabó Éva barátnőmnek nagyon szépen köszönöm a beteg Mykinak nyújtott, sok-sok segítséget! Isten áldja égi utadat aranyos, jólelkű kicsi Mykim! – írja a Metál Lady.