Nagyon fura videók jelentek meg Demcsák Zsuzsa oldalán, komoly baj áll a háttérben

Alighanem igencsak meglepődtek Demcsák Zsuzsa Facebook-oldalának követői a minap, a tévés ugyanis tőle szokatlan videókat kezdett posztolni indiai gyárakról, falmatricázásról, vízálló telefonokról... Az ehhez hasonló megosztások nem mondhatni, hogy jellemzőek lennének rá.

Mi történik Demcsák Zsuzsa közösségi oldalán? Fotó: Facebook

Mint kiderült, nem Zsuzsa döntött úgy, hogy ezentúl a neten kismillió formában terjedő videókon keresztül kommunikál rajongóival: Instagram-posztban tudatta, hogy Facebook-oldalát feltörték.

Jelenleg nem én posztolok azon, minden hozzáférésem megszűnt! Az adminisztrátoromat és engem is kizártak! Amíg nem sikerül helyreállítani, addig kérlek ne likeoljátok, ne osszátok meg és ne is jelentsétek (még a végén letiltják és soha nem kapom vissza)! – magyarázta, hozzátéve: bármilyen tanácsot elfogad, hogy mit is kellene most tennie.