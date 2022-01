Durván kiakadtak a Kihívókra az Exatlon nézői: A nagy arcotok nem fér meg egymás mellett!

A Kihívóknál dupla győzelmük után is forrnak az indulatok az Exatlonban. Pedig már úgy látszott, vége lesz a személyes háborúknak, a második Végjátékon az egymást eddig nyíltan támadó Rozs Geri és Salander Dorka együtt húzta be, össze is ölelkeztek. De Novák Zalán újabb súlyos sérülése feszültséget hozott.

Eddig ugyanis ő volt a csapatkapitány, amit mindenki elfogadott. De a mostani helyzetben – az is lehet, az orvosok véget vetnek Exatlonjának – új vezetőre van szükségük. Ezt a szerepet Mischinger Péter akarja magának, de Hanna erősen tiltakozik.

A kommentelők is túlzásnak találják a kékek állandó problémázását, ezt írták az Exatlon videójához:

A nagy arcotok nem fér el egymás mellett

Amúgy nem tudom, hogy csak nekem tűnt-e fel, hogy konkrétan a Bajnokok fognak párbajozni, ők veszítettek ezen a heten háromszor, ők fognak elveszíteni egy játékost, mégis a Kihívóknál megy végig a dráma