Dévényi Tibor három kívánsága 2022-re: Egészség, egészség, egészség!

Tibi bácsi egyre nehezebben viseli a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet. Csak abba a gondolatba tud kapaszkodni, hogy 2022-ben minden visszatér a régi kerékvágásba, és azt csinálja, ami életben tartja: zenélhet a közönségének.

Nem sok pozitívum történt ebben az évben. De milyen is lehetne, ha az ember be van zárva, ha nem tud fellépni, nem tudja a munkáját végezni? Ez borzalmas! Gimnazista korom óta nyüzsgök, jövök-megyek, nem voltak szabad szombatjaim, most pedig rám szakadt a rengeteg szabadidő – kezdte a Borsnak.

– Örültem, hogy nyáron kicsit belendültek a fellépések, sok fellépést tudtam csinálni, voltam az EFOTT és a Campus Fesztiválon is, ahol ugyanolyan szeretettel fogadott a közönség, mint az elmúlt évtizedekben. A gyerekek üvöltöttek: Tibi bácsi, Tibi bácsi, és ez nagyon jó volt. Aztán szeptember végén újra lehúzták a redőnyt. A diszkó műfajban azt hiszem, a díszdzsokék vannak a leghátrányosabb helyzetben, hiszen egy koncertet bizonyos létszámig ülve meg lehet tartani, de táncolni álarcban nem lehet. Egyetlen örömöm van: a Retro Rádió. Ez nagyon sokat jelentett számomra az elmúlt egy évben. A csatorna legidősebb műsorvezetőjeként itthonról csinálom az adásaimat, kifogástalan minőségben, senki nem veszi észre, hogy nem a stúdióban vagyok. Jelenleg az az egyetlen rendszeresség az életemben, hogy minden szombaton szórakoztathatom a hallgatókat – mondta a lemezlovas, majd hozzátette, azt a a szeretet, amit a közönség nyújt, semmivel nem lehet pótolni.

Dévényi Tibi bácsinak az egészség a legfontosabb Fotó: Bors

– Nekünk ez a hivatásunk, és nem jó, ha ebben gátolva vagyunk. Jövő nyárra ugyan vannak felkéréseim, de nem merem beleélni magam, mert ki tudja, hogy addig még mi fog történni. Csak a remény maradt, semmi más. Sok vidám és új dolog nem történik velem, mert nem érnek élményhatások – fűzte hozzá.

A Magyar Televízió Három kívánság című műsora egybefonódott Dévényi Tibor nevével. Rengeteg kérést, álmot teljesített, neki viszont csak egy van a jövőt illetően.

Nekem csak az lenne a három kívánságom, hogy legyen egészség, egészség, egészség. Nincsenek nagy vágyaim, mert 74 éves koromra minden teljesült. Márciusban két oltás után kaptam el a koronavírust, másfél hónappal ezelőtt a harmadik vakcinát is felvettem, sőt az influenza ellen is kértem a védőoltást, ennél többet azt gondolom – persze azon kívül, hogy nagyon vigyázok magamra – már nem tehetek. Várakozom, mikor lazul a helyzet, de a szakmában mindenki így van ezzel – mondta érdeklődésünkre.

Sokat jelent a lemezlovasnak a rádiózás, pláne így a pandémia alatt Fotó: Bors

Tibi bácsi számára szokatlan, hogy az ünnepeket nem munkával tölti, hiszen több évtizeden át ebben az időszakban is a közönségét szórakoztatta.

– Most Mezőberényben töltöttünk pár napot a párom édesanyjánál, a két ünnep között néhány barátom látogatott meg. Kicsit visszafogottan, de jó kedvvel próbáltam meg karácsonyozni. Nekem ezek a napok mindig a munkáról szóltak, egyedül a szenteste volt szabad. Most is örülnék, ha színpadon állhatnék. A gyerekeim is csinálták a dolgukat, a kicsi egyetemista, a vizsgáira készült, a nagyobbik pedig a haverjával elment Mexikóba. Azt kívánom, hogy jövőre minden más legyen, múljon el ez az őrület múljon az egész világon!