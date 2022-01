Curtis élete fenekestül felfordult: „Szilveszter óta alkoholt sem iszom„

Széki Attila az Újpest egykori labdarúgója már nem futballozik aktívan, a fia és a fellépések mellett a foci a mindene. Amikor egy férfinak gyermeke születik, az első gondolatainak egyike, hogy egy szép napon együtt rúgják majd a bőrt a pályán. A kemény külső egy igazán gondoskodó édesapát rejt, akinek sokszor meg kell erőltetnie magát, hogy szigorú is legyen, és fegyelmezze imádott kisfiát.

A rapper sokat változott a Domi születése óta, mert nagyon jó hatással van rá a gyermeki tisztaság. A rapper nem titkolja, hogy sokban formálta az apaság, és idővel rájött, hogy miben kell változtatnia és mi az, amiről viszont nem tud lemondani.

„Radikálisan megváltoztattam az életvitelemet, a fiam születése adott hozzá erőt. Teljesen persze nem fogok kifordulni magamból, hisz nem az Alma együttes frontembere vagyok, hanem Magyarország első számú rapcsapatának egyik tagja. De azok a korábbi vad bulik már nincsenek” – árulta el a HOT! magazinnak.

Curtis két éve ismerte be, hogy drogfüggő, és hozta meg a döntést, hogy ki akar gyógyulni belőle. A rapper azóta újabb függőségét számolta fel, szilveszter óta alkoholt sem iszik.

„Jó passzban vagyok, szilveszter óta alkoholt sem iszom, a szivar kávéval és teával is ugyanolyan jó” -mesélte a rapper.

A zenész és egykori szerelme, Krisztike közösen nevelik kisfiúkat, még a szentestét is együtt töltötték.

„Megyek érte a bölcsibe, viszem tornára, otthonosan mozgunk együtt. Olyan, mintha együtt élnénk, és már magától mondja, hogy hol szeretne éppen aludni. Mivel korán szétmentünk Krisztivel, szinte ebbe született bele, hogy itt is és ott is van szobája. Szenteste viszont hármasban voltunk az anyukájával, ez is intelligencia kérdése” – mesélte a rapper, aki tavaly óta boldog párkapcsolatban él együtt új párjával.