Bosszút akart állni, ezért nem vált el feleségétől Damu Roland

Katalint, Damu Roland kislányának gyámját a színész halála óta azzal támadják, hogy nem mondta el a kis Majának: édesapja elhunyt.

– Nem ismeri az apukáját, mit tudtunk volna neki mondani? Roland az egyik interjújában utalt arra, hogy nem is az ő gyereke, pedig csak rá kell nézni a kislányra, kiköpött apja! – mondja felháborodva Katalin. – Maja egy kiegyensúlyozott gyermek, és szeretném, ha ez így is maradna. Mi is a hírekből értesültünk, hogy Roland elhunyt, senki nem hívott föl. A Damu családdal teljesen megszakadt a kapcsolatunk egy családi konfliktus után. Maja időnként szokta őket hiányolni, mert korábban naponta látogatták őt, most már egyáltalán nem – folytatja Damu feleségének testvére.

Mi úgy döntöttünk, nem is szeretnénk rendezni a kapcsolatunkat, ami volt, az elmúlt, tovább kell lépni, nem pedig mindig a múlton rágódni. Ezt a kislány érdekében kell tennünk. Nincs szükségünk arra, hogy a múltat felhánytorgassák, mindenki élje az életét. Én nem bántottam senkit, engem sem bántsanak! Hagyjanak minket, Edinát és édesanyámat is békén! Ellenkező esetben megteszem a hivatalos lépéseket. Sajnos több cikk jelent meg az engedélyem nélkül, sőt olyan nyilatkozatokat is olvastam, amit nem adtam! A jövőben az ilyen eseteket is jogi útra fogom terelni – mondta Katalin.

Damu Roland nem vált el feleségétől, Edinától. Fotó: Bors

Az asszony elárult egy családi titkot is: azt, hogy testvére mai napig a színész felesége. Ez azért is elképesztő, mert a sajtó azt írta, Damu és Edina kapcsolata 2016-ban, nem sokkal kislányuk születése után annyira megromlott, hogy elváltak. Katalin szerint Roland nem akarta felbontani a házasságot, mégpedig bosszúból!

Edinától Roland bosszúból sosem akart elválni, hogy ezzel is megkeserítse az életét, így hivatalosan mai napig házasok. Egy interjúban a napokban elhangzott az az állítás, hogy Edinától kellett kimenekíteni, pedig épp az ellenkezője történt, tőle kellett a várandós testvéremet és a 62 éves édesanyámat kimenteni, akiket ütött és vert. De halottról jót vagy semmit, mint embert, sajnáljuk, viszont azt soha nem fogjuk neki megbocsájtani, ami velünk tett. Most ezt a fejezet lezárult számunkra, remélem, ezt mindenki tiszteletben tartja – zárta a beszélgetést.