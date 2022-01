Érzelmeiről mesélt az Exatlon gyönyörű sztárja: A szégyentől félt a legjobban

A Kihívók erősségének, Salander Dorinának az első szériában vállsérülés miatt kellett befejeznie az Exatlont. Most újra lehetőséget kapott, bizonyíthat az All Star évadban. A kedd esti pálya láttán azonnal előjöttek korábbi rossz emlékei, el is sírta magát. Komoly sérülését anno ugyanis három csavarral tudták helyrehozni.

Fotó: TV2

Amikor megláttam a pályát, akkor úgy éreztem, hogy ez nem nekem való és túl nagy kihívás ez a parkour-stílus

– árulta el a Borsnak Dorka. – Én ösztönösen óvatos vagyok ezeken a pályákon, mert hosszútávon szerintem mindenkinek ez a hatékony. Igyekszem olyan tempóban menni, amivel kizárhatom az esetleges sérüléseket. A régi sérülést igyekszem óvni, figyelnem kell rá, és nem is tudnám ignorálni, hogy van három csavar a vállamban, de ettől még nem hátrálhatok meg. Bevallom, a szégyenérzettől féltem, mindig bennem van, hogy itt sokan néznek, szurkolnak, és tartok ilyenkor attól, hogy talán nem tudom a várt szintet hozni. A fiúk szinte repültek ezeken a pályákon, és nem igazán láttam, hogy erre én is képes lennék.