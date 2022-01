57 évesen újra apa lenne DJ Dominique

Az ismert és elismert DJ-t, rádiós műsorvezetőt nem nagyon kell bemutatni senkinek, ám most egy kevésbé ismert oldaláról mesélt a Hétvégi Borsnak.

– Sokan nem tudják, de értelmiségi, orvoscsaládból származom, és sokáig követtem édesanyámék pályáját. Szerettem volna megfelelni nekik, és ők örültek, hogy van egy „normális szakmám” – kezdte a zenész. Ám miközben elvégezte az egyetemet, párhuzamosan a zene imádata is magával ragadta. Megállapodott a szüleivel, hogy ha előbb lediplomázik, utána szabadon dönthet.

– Amerikába mentem, hogy ellessem az itthon még csak gyerekcipőben járó elektronikus zenei fogásokat, és onnan már úgy jöttem haza, hogy tudtam, mit szeretnék az ismereteimmel kezdeni. Akkor jött a Juventus rádió, ahol elkezdődött a profi rádiós karrierem – folytatta, de azt is hozzá tette, hogy hálás a szüleinek azért, hogy végül az egyetemet is elvégezte, mert a tudományok mindig is érdekelték. Így lett tehát fizika tanár és rádiós szakember egyszerre a kilencvenes évek közepén.

Kimaradt az élsport

DJ Dominique imádja a sportokat és szerette volna profin űzni valamelyiket, ám ez nem adatott meg neki.

– Jó sportoló voltam, de nem a legjobb. Amit igazán szerettem benne, hogy közösségben, emberek között lehettem, hiszen ez éltet – vallotta be Attila, aki 2000-től részt vett a Sport TV alakulásánál, ahol marketing-igazgatói szerepet töltött be. Szurkoljunk! címmel saját műsort vezetett, amelyben ép és sérült sportolók együtt szerepeltek a képernyőn zenészekkel, közéleti szereplőkkel. Persze a zenei karrierjét egy percre sem függesztette fel, folyton törte a fejét valamin.

– A következő évek művészeti vonalon voltak nagyon meghatározóak, mert előbb a Petőfi Rádió vezetője lehettem, majd a MÜPA művészeti tanácsadójaként vállalhattam munkát, így nagyban is ráláttam a magyar zenei élet alakulására. Nagyon izgalmas tapasztalások voltak ezek – mesélte.

Élvezi az apaságot

Várkonyi Attilára 53 évesen rátalált az igaz szerelem is. Megismerte ugyanis a nála 19 évvel fiatalabb Kingát, 2019 októberében összeházasodtak, a nászútjukon pedig megfogant a gyermekük. A most másfél éves kislány anyukája után a Lilien Kinga neveket kapta, és szülei nagyon büszkék rá.

A DJ és párja szeretné, ha bővülne a család Fotó: Facebook

– Nem tagadom, hogy a gyereknevelés egy időnként fárasztó dolog. Nehéz mindig készenlétben állni, és, de megéri. S mivel Kingának és nekem is, nagyon jó a testvéreinkkel a kapcsolatunk, emiatt már gondolkozunk, hogy akár újra bővülhetne a család. Feleségemnek, ráadásul ikertestvére van, így nálunk is benne van a pakliban az, hogy ketten lesznek legközelebb – árulta el az 57 éves DJ apuka, aki azt is elmesélte, igyekszik mindenben segíteni a feleségnek, legyen az házi munka, vagy a gyereknevelés körüli teendő.

Csak teszi a dolgát

Sokat jótékonykodik is, rengeteg felkérést kap, amelyeknek igyekszik eleget tenni.

– Nem szeretek ezekkel kérkedni, csak teszem a dolgom csendben – mondta szerényen Várkonyi Attila, és elárulta, hogy most épp a koraszülötteken segít, de állatmenhelyekkel is tartja a kapcsolatot, és azonnal ugrik, ha szólnak.