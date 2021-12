Zalatnay Sarolta: Nagyon eltávolodunk egymástól

Zalatnay Sarolta számára az egyik legfontosabb és legkedveltebb hónap a december. Az év minden napján szokott segíteni a rászorulókon, de ilyenkor különösen nagy hangsúlyt fektet a jótékonyságra.

– Imádom az ünnepeket és a decembert. A születésnapomon túl a Mikulás, a szüleimnek a házassági évfordulója – ami egyébként sajnos sok éve nincs –, az Éva névnapok, amit családi körben mindig ünnepeljük, a karácsony és a szilveszter is az év utolsó heteire, napjaira esik – kezdte a Borsnak az énekesnő. – Az egész hónap nálunk az ünneplésről szól, idén sajnos kicsit hiányosabban az elmúlt évekhez képest. Nem csak az évek múlása miatt, hanem nagyon eltávolodunk egymástól a koronavírus-járvány miatt, ami nem volna természetes, és ez óriási baj. Mint mindenkinek, nekünk is most főleg az internet adta lehetőségek maradtak, hogy lássuk egymást – fűzte hozzá Cini, akinek pontosan ezért jutott eszébe, hogy megismétli a tavaly is már hatalmas érdeklődést kiváltó kezdeményezését.

Fotó: Zalatnay Sarolta

Sokfelé szoktunk adakozni, igyekszünk segíteni mindenhol, ahol csak lehet. Mégis úgy érzem, az idős embereknek is szükségük van egy kis figyelemre. Meg fogjuk hirdetni, amit tavaly, föl lehet engem majd hívni telefonon, vagy akár skype-on, és néhány percen át örömmel beszélgetek az idősebb korosztállyal, de szívesen éneklek is, mert ilyenkor sokan vannak egyedül, rengeteg a magányos ember. Nekik sokkal nehezebb és lassabb az életük, mindenkinek jól esik, ha valaki megkérdezi, hogy szolgál az egészsége, vagy épp mit fog csinálni az ünnepek alatt. Tavaly közel kétszáz ilyen meghívásom volt, és biztosan most is lesz rá igény – mesélte lapunknak az énekesnő.