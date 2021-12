Szörnyű tragédiák történtek a magyar műsorvezető gyermekének születésekor

Élete legnagyobb drámájáról vallott Csisztu Zsuzsa a legfrissebb HOT! magazinban. Éppen első fia születése idején, amikor a legnagyobb örömmel és várakozással kellett volna tekintenie az életre, hatalmas fájdalommal kellett szembesülnie.

Szinte egy időben azzal, hogy kiderült, babát vár, édesanyját temette el.

A gyász időszaka így egybeesett a babavárás örömével, ám az élet ezután sem volt kegyes hozzá. Mindössze három hetes volt kisbabájuk, amikor kiderült, édesapja is halálos beteg.

Az újszülött mellől jártam a kórházba. Megfürdettem a babát, majd mentem a haldoklóhoz. Durva érzelmi hullámvasút volt a halál-születés-halál ciklusa. A szüleim gyors egymásutáni elvesztése kívül-belül pusztító volt. Óriásit tud öregíteni a fájdalom. Az ember akkor érti meg, milyen árvának lenni – és bármilyen korban is köszönt be, megrendítő – mesélte a műsorvezető a lapnak, hozzátéve, hogy ez volt az oka annak is, hogy második gyermekük csak 6 évvel később született meg.