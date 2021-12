Rá sem lehet ismerni Nádas Györgyre: 10 kilót fogyott

Nádas György a napokban tette közzé közösségi oldalán, hogy milyen jóízűen fogyasztja az éves kötelező bablevesét Szegeden, azonban egy sokkal feltűnőbb változást is észrevehettek a követői: alaposan lefogyott. Egy erős elhatározás volt ez részemről. Jövő áprilisban, ha a Jóisten is úgy akarja, betöltöm a 60-at. Szerintem 60 évesen igenis illik még jól kinéznem – kezdte lapunknak a színész, majd így folytatta: – Úgy éreztem, ideje volna egy kicsit rendbe rakni a kondíciómat és pont most van öt hónapja, hogy nekiálltam összeszedni magam. Ezalatt az idő alatt több mint 10 kilót le is adtam és érzem, hogy sokkal jobb a bőrömben lenni. Helyreállt a vérnyomásom, helyreállt a közérzetem és szerencsére a térdemről is lekerült az a térdenkénti több mint 5 kiló felesleg – hangsúlyozta a humorista, aki azt is elmesélte a Borsnak, mégis milyen technikát használ a tökéletes forma elnyeréséhez vezető úton.

Laza futás, kocogás. Ezeket sem viszem nagyon túlzásba. Körülbelül naponta tisztán megiszom öt liter gyümölcsteát, esténként a sós földimogyorót felváltotta az alma és a körte. Nem igyekszem görcsösen változtatni az életvitelemen. Amit megkívánok, megkívánom. Nem mondok nemet egy túrós batyura, tízre talán már igen. Szükségem volt erre a változásra. Rájöttem, hogy akármennyire is szeretem a dagadt bácsit a tükörben, jobban örülnék, ha egy kicsit kisebb ember köszönne vissza rám. Húsz évvel ezelőtt már megpróbálkoztam ezzel, de boldogtalan voltam miatta. Önsanyargattam a testemet a folytonos megvonással, de rájöttem, hogy ha nem vagyok boldog a bőrömben, akkor mindegy, mennyit fogyok. Most boldog vagyok, és egyre jobban szeretek ebben a testben élni – fűzte hozzá Nádas György.