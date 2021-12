Nem lehet máshova nézni: hatalmasat villantott Vajna Timi

Vajna Timi úgy döntött, hogy a „hűvös” Los Angelesből átteszi székhelyét a napfényes Mexikóba és ott ünnepli a karácsonyt. A gyönyörű özvegy az ünnepi hangulatnak megfelelő ruhát választott, hiszen amolyan angyalkának öltözött.

Miközben végiglejt egy luxusszálloda kertjén, egy pillanatra megfordul és akkor jön csak az igazi karácsonyi ajándék. Timi ugyanis nem vett melltartót az egyébként is lenge öltözet alá. Persze nem is igen fért volna el az intim ruhadarab, mivel az üzletasszony testéről így is majd lepattan a kis fehér akármi.