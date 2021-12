Megszólalt szerelméről az Exatlon sztárja - "A műsornak köszönhetem"

Virág András is izgatottan készül a január 3-án induló Exatlon Hungary All Starra. Ez nem is meglepő, erős hiányérzete maradt a tavalyi kiesése után. A világkupa-győztes karatés 15 nappal a vége előtt Jósa Dani ellen bukta el a párbajt, ezzel szertefoszlottak győzelmi álmai. A jóképű sportoló bízik benne, hogy most be tudja bizonyítani, ott a helye a legjobbak közt. Azzal viszont nem számolt, hogy az indulás előtt nem sokkal hosszú szingliség után egy hölgy elrabolja a szívét.

Nagyon sokat köszönhetek az Exatlonnak, elképesztő élményeket, igaz barátságokat, és a szerelmet is

– mondta nagy mosollyal az arcán Andris a Borsnak. – Ugyanis ha nincs a műsor, akkor nincs a szemműtét sem. Éppen a Budai Szemészeti Központba, a recepción Costanza várt rám, és azonnal megfogott a kisugárzása, a gyönyörű szeme. Annyira bennem ragadt, hogy később nyomozni kezdtem, végül az intézmény Instájára írtam, hogy szeretném őt meghívni kávézni. Onnantól felgyorsultak az események, pár randevú után teljesen egymásba szerettünk.

Andris tisztában van vele, hogy a műsor, a Dominikán töltött hosszú hónapok, a legerősebb kapcsolatokat is próbára teszik. A harmadik évadból hárman is szakítottak, miután hazatértek a karib térségből.

– Persze fél, én is félek – folytatta. – De nem attól, hogy vége lesz a szerelmünknek a verseny miatt. Ő nagyon családcentrikus, és engem félt, hogy megsérülök, hogy konfliktusokba kerülök és bántani fognak. Én régóta vágytam egy ilyen kapcsolatra, mindketten bízunk a másikban, hatalmas erőt ad, hogy tudom, mellettem van és szurkol nekem.