Élete legnehezebb időszakáról vallott Tóth Gabi, és még egy kis meglepetéssel is szolgált

Meglepetést meglepetésre halmozott ma Tóth Gabi. Már kora reggel friss sztoriban mutatta meg legújabb frizuráját, amivel igencsak meglepett mindenkit a korábbi szőkeség.

Természetesre váltott az énekesnő.Fotó: Facebook

Aztán pillanatokkal később már a Tv2 Mokkában vendégeskedett, ahol elmondta, ha már zajlik az átalakulása minden téren, ez immár a haján is meglátszódik, visszatért ebben a formában is a gyökereihez, és újra természetes barna hajjal tündökölt.

Innen azonban keményebb vizekre vezették a műsorban, és Ő maga is úgy nyilatkozott, élete egyik legnehezebb időszakán van túl, aminek egy dallal is igyekeztek pontot tenni a végére.

„Az egy konkrét karaktermészárlás volt. Akár politikailag olyan dolgokat húztak rám, amikhez nem értek” – vallotta be az énekesnő az Eucharisztikus Kongresszus után rá zúduló népharagról.

Ellenben hozzátette, a való életben soha nem kapott még rosszat senkitől, csak szeretetet és gratulációt. Mindezeket igyekeztek a legújabb dalában is megjeleníteni, a dal ötletével őt keresték meg.

„Látták, hogy mik történtek velem, és ez őket megihlette… és igen, itt mutatom meg először, hogy milyen mély fájdalmakat éltem meg” – mondta könnyes szemmel Gabi, hozzátéve, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a dallal kapcsolatban.

Ezek után ledobta a meglepetés bombát, kiderült, édesapja is szerepel az új dalhoz forgatott klipben.

A Tóth lányok édesapja, mint kiderült, még soha, sehol nem szerepelt.

A Tóh lányok édesapjavigyázó szemét a lányára veti. Fotó: Youtube

"Indián, a kliprendező mondta, hogy akkor lenne egy jelenet, ahova be kéne csatlakozni, és mondta, hogy ő volt az egyik legügyesebb. Úgyhogy nagyon mély volt ezáltal, és nyilván az édesapám, azzal, hogy szerepet kapott azzal a tekintettel, hogy a szeme mindig ott van a kislányán, és vigyázni fog rám" – mondta erről Tóth Gabi.

Az is kiderült, hogy „hatalmas banzájjal” fogják ünnepelni a karácsonyt, összejön a Pauli, Tóth és Krausz család, ahol azonban a konyha zárva lesz a lányok előtt, ami nem is csoda, hiszen Tóth Vera párja, Pauli Zoltán, és Gabi férje Krausz Gábor is elismert séfek.