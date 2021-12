Megható szavakkal jelentette be Mága Zoltán: hihetetlen öröm érte a családját

Mága Zoltán a Facebookon tudatta követőivel az örömhírt, miszerint aranylemez lett lánya, Jennifer albuma. A büszke édesapa megilletődve éltette a lányát.

"Rendkívül megható, szívmelengető érzés volt lányom, Jennifer adventi koncertjén részt vennem a Stefánia-palota dísztermében, és látni, érezni az egész estet körbe ölelő önzetlen szeretet és tiszteletet. Igazán lélekemelő volt, hogy Jennifer az adventi koncertjére - amelynek meghívott sztárvendége volt Takács Nikolas többszörös platinalemezes énekes, és Berki Artú, az Ének iskolája című tehetségkutató verseny nyertese - Down-szindrómás gyermeket is meghívott, és nagyon sok hátrányos helyzetű iskolással együtt megajándékozta őket. Büszke vagyok a lányomra, aki már most odafigyel embertársaira, és saját lelki indíttatásából fakadóan bizonyítja: sokkal jobb adni, mint kapni. Jennifer adventi koncertjén a feldíszített karácsonyfa mellett, a gyertyafényben elhangzott karácsonyi dalok és magyar slágerek a közönség szemébe is könnyeket fakasztott, és ettől a meghittségtől, örömtől és büszkeségtől magam is elérzékenyültem" - írta posztjában.