Az 1930-as évekből származó fotót osztottak meg Erzsébet királynőről.

A közel 100 éves képen a királynő nagyjából 10 éves lehet, és édesanyjával, Elizabeth Bowes-Lyonnal, a későbbi anyakirálynéval szerepel, amint egy veteránnal találkoznak.

A Friends of the Elderly a kezdetektől fogva királyi támogatást kapott az első világháborús veteránok gondozásában. Őfelsége, a királynő jelenleg is védnöke a szervezetnek.