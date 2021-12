Britney-t továbbra is öröm hallgatni, de fájdalom nézni

Britney Spears Instagram-oldala igencsak furcsa hely: egyrészt itt egy szabadságát, önállóságát épp visszanyert, aranytorkú énekesnő és tehetséges táncos, akinek minden mozdulatát öröm nézni és még mindig nagyon jó hangja van – ugyanakkor posztjai olyanok, mintha egy nagymama rakná ki őket. Mintha a sztár nem értené, hogy működik a közösségi oldal: bizony aggasztóan furák néhanapján a bejegyzései.

Most is egy ilyen kettős poszttal örvendeztette/ijesztette meg követőit: tükör előtt énekel, illetve inkább csak próbálgatja a hangját, és bizony hallgatni nagy élmény, nézni azonban nem, úgy dülöngél a telefonnal a kezében, rángatja, elkapja, a fejét néha nem is látni, inkább csak előtte a csapot – szóval nem épp Oscar-díjas az "operatőri munka". Már a kezdőkép is jól mutatja, mire számíthatunk.

Tényleg nagyon kellene Britney mellé valaki, aki megmondja neki, mit mutathat meg közel 38 millió követőjének, és mi az, amit inkább tartson meg magának...