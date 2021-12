Három covid-oltást és az influenza elleni vakcinát is felvette a Kossuth-díjas színésznő, ez történt vele

– Mindig elmegyek egy éves kivizsgálásra, szerintem nem akkor kell orvoshoz szaladni, ha baj van, hanem a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt – mondta, s hozzátette, emiatt vette fel a harmadik oltást, illetve természetesen szeretné biztonságban tudni magát, a családját és a kollégáit is, akikkel szinte napi kapcsolatban van.

Felvettem mindhárom oltást és megkaptam az influenza elleni vakcinát is, tehát “bevédtem” magam. Betartom a szabályokat és nem vagyok hajlandó félni, mert az csak legyengíti az embert lelkileg és fizikailag is – mondta a színésznő, aki tele van energiával és életkedvvel, aminek köszönhetően senki sem mondaná meg róla, hogy december 28-án ünnepli a 80. születésnapját.