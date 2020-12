1978 óta nem tett ilyet a Kardashian-család, mint most a koronavírus-járvány miatt

A pandémia miatt lemondanak a világraszóló, ereszdelahajam-buliról. Végre egy jó ötlet!

Kris Jenner – a Kardashian-lányok édesanyja – még 1978-ban indította el az éves karácsonyi bulisorozatát , ahová már az első évektől kezdve jellemzően a celebvilág krémjét hívták meg.

Eddig egyetlen évet sem hagyott ki a család – idén azonban a járványhelyzetre való tekintettel úgy döntöttek, inkább megtörik a több évtizedes hagyományt, és nem kockáztatnak.







Az idei karácsony a világ minden táján – így a Kardashian-családnál – is más lesz, mint eddig © Getty Images

Az egészség és a biztonság fontosabb. A pandémiát komolyan kell venni – ecsetelte a rajongóknak Khloe Kardashian, aki azt is elárulta: idén a jól megszokott családi fotózásra sem jönnek össze, így az ünnepi Kardashian-képeslapra is hiába várnak a barátok, ismerősök – no meg persze a rajongók.

