Ezt nem hittem volna egy magyar kórházról

Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )

Már ott tudtam, hogy a következő baba is itt fog születni, teljesen nyugodt a közeg, mindenki értünk dolgozik, biztonságban éreztem magam és a babát is, plusz a körülmények is kiválóak (kétágyas szoba - bár nekünk nem volt szobatársunk, légkondi, nyugalom).

Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.

Ami nem tetszett: a babát elviszik vizsgálatokra, de az eredményt csak a zárójelentésben „közlik”, kivéve, ha nagy baj van. Ezért amikor a nővér visszahozta, azonnal kikérdeztem, minden rendben volt-e. Mi csak a zárójelentésből tudtuk meg, hogy egy családból örökölt genetikai (esztétikai, de javasolt műteni) fitymahibával született a babánk, illetve a hallásvizsgálat nem sikerült háromszor, így beírták, hogy nem hall, másik intézményben elsőre sikerült és semmi baja. Pozitív: egy lelet az elbocsátás utáni napon készült el, így nem kaphattuk meg, a főorvos asszony viszont telefonon elmondta az eredményt, és még aznap elsőbbségivel postán feladták (TAJ-szám hiányában még nem tudták hova feltölteni).

Értékelés:

a kórház állapota: 8

a szülészet állapota: 10

a kórtermek állapota: 10

mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota: 10

tisztaság: 10

szülőszoba korszerűsége: 10

felszereltség (orvosi, higiéniai eszközök): 10

az orvosok segítőkészsége: 10

a szülésznők segítőkészsége: 10

a csecsemős nővérek segítőkészsége: 10

kommunikáció, tájékoztatás: 10

az ellátás minősége: 10

személyes élmények: 10

Összesen: 9,8

Ha az elmúlt 1-2 évben szültél valamelyik hazai kórházban, oszd meg te is tapasztalataidat ide kattintva.

Ha szülésed történetét osztanád meg, a [email protected] címen várjuk!