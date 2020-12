Világsztárokkal dolgozta fel Bartók remekművét Leslie Mandoki

A Mandoki Soulmates frontembere a Grammy-díjas Al Di Meolával, Randy Breckerrel, Cory Hendryvel és Richard Bonaval munkálkodott a lemezen.

Különleges vizuális albummal rukkolt el Leslie Mandoki. A világhírű zenész Bartók Béla Magyar képek című alkotását dolgozta fel olyan Grammy-díjas sztárzenészek közreműködésével, mint Al Di Meola, Randy Brecker, Cory Hendry és Richard Bona. A pillanatok alatt aranylemezzé avanzsáló alkotáshoz most egyedülálló stúdiófelvételek és a bemutatókhoz forgatott magyarországi felvételek összevágásával készült különleges film, ami mindenki számára ingyenesen elérhető a vimeo.com felületén, illetve a TV2 is műsorra tűzi december 30-án 23:50-kor a különleges alkotást.

















A Magyar képek feldolgozása a Mandoki Soulmates két tagja, Greg Lake az Emerson Lake and Palmer-ből és Jon Lord a Deep Purple-ből fejéből pattant ki egy évekkel ezelőtti vacsora meghívás alkalmával Az ötletet, ami azonnal elnyerte Leslie tetszését, ám a mű jogai azonban még évekig más birtokában voltak, így az ötletgazdák nem élhették meg az album születését. Mandoki azonban szívügyének érezte, hogy elkészüljön a lemez. Kevesen tudják, de a 45 éve a világban bolyongó pesti srácként is ismert művész igen erősen kötődik Bartókhoz; már édesapja is Bartókot hegedült és aki később a konzervatóriumban ő is sokat foglalkozott a világhírű zeneszerzővel.

























Mandoki és zenésztársai azóta telt házas koncerteket adott a Magyar képekből Hamburgban, Dortmundban, Münchenben és Berlinben. A német fővárosban a Fal leomlásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat záróakkordja volt az előadás, amely szimbolizálta, hogy annak idején a magyarok ütötték ki az első téglát a két világot elválasztó falból.