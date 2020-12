„Végre butikban válogathatok!” – Már négy ruhaméretet fogyott Géza - videó

Eddig csak álmodozott az ország legkövérebb tinije arról, hogy bemegy egy plázába, és temérdek ruha közül szemezget magának. Norbi új ruhákkal jutalmazta a kitartását.

Eddig csak álmodozott az ország legkövérebb tinije arról, hogy bemegy egy plázába, és temérdek ruha közül szemezget magának. Norbi új ruhákkal jutalmazta a kitartását.

Amíg háromszáz kiló felett volt Rácz Géza súlya, addig boltban nem tudott neki édesanyja ruhát venni, mert nem volt akkora méret. De most végre teljesült a tini álma.

– Anyukám varratta a ruháimat. Egy nadrág elkészítése húszezer forintba került. Most a hitelesített fogyásom 53 kiló. Jó érzés, hogy válogathatok a ruhák között, amikben aztán mindennap el tudok menni a barátaimmal, akik nagyon meg vannak velem elégedve. A napi húszperces séta, amit Norbi előírt, az is az utcán megy. Nem vagyok divatmániás, de jó ilyen ruhákba bújni. Azt remélem, hogy két év múlva, amikor véget ér a fogyókúrám, jó lesz rám a 2XL-es póló is – mondta büszkén Géza a Borsnak, akire most a 8XL-es konfekció lett jó, míg korábban 12XL-eset hordott.







Norbi reméli, hogy kitart © Móricz István







Korábban csak varratni tudtak, most már divatozhat © Móricz István

Schobert Norbi több szett ruhával ajándékozta őt meg, hogy még jobban motiválja a fogyásban.

Most, 5,5 hónap után a súlya 246 kiló. Sokkal nagyobb lett az önbizalma

– mesélte Norbi, aki úgy gondolja, hogy Géza példáján keresztül bizonyíthatja minden elhízott embernek, hogy a kilókat nem a fitnesztermekben lehet leadni, és nem kalóriaszámlálással, éhezéssel és műtétekkel, hanem a szénhidrátbevitel radikális csökkentésével.







Géza élvezte, hogy ráigazították a zakókat, szereti az élénk színeket © Móricz István

– Az orvosok arról beszéltek, hogy Géza olyan betegségtünetben szenved, ami állandóan azt sugallja, hogy egyen. Amióta tartja magát az én módszeremhez, azóta ez a belső hang elhallgatott. Havi átlagban 10 kilót fogy. Túlsúlyosan nehéz ruhát, főleg szép ruhát találni. Ha Géza lefogy még hetven kilót, akkor a tavaszi kollekciót is be fogjuk mutatni – mondta nevetve Norbi. A cél most már egyértelműen az, hogy az egykor 300 kilós Géza 80 kilósra fogyjon.