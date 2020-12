Utolsó lélegzetvételéig hitt az anya kétnapos babája felépülésében – egy rejtélyes, csak kisfiúkat támadó kór ragadta el az újszülöttet

A 28 éves Jessica Stephens hiába hitte, hogy újszülött kisfia rendbejön, két aggodalmakkal teli nap után le kellett kapcsolni babáját a lélegeztetőgépről.

A 28 éves Jessica Stephens hiába hitte, hogy újszülött kisfia rendbejön, két aggodalmakkal teli nap után le kellett kapcsolni babáját a lélegeztetőgépről.

A kis August szeptember 20-án született, élete első napján pedig úgy tűnt, minden rendben van vele. Büszke szülei az egész napot az újszülöttel töltötték, és alig várták, hogy végre megismerhesse 18 hónapos kislányuk is testvérkéjét.

Boldogságuk azonban egyik pillanatról a másikra romokba dőlt, amikor a kisfiú erősen izzadni kezdett és fájdalmasan sírt.

Egy nővér azonnal az újszülötthöz sietett, és megállapította, hogy August testhőmérséklete életveszélyesen alacsony.







© JustGiving

A gyereket ezután vizsgálatokra vitték, hogy megtudják, mi okozza a szörnyű tüneteket.

Ekkor derült ki, hogy az újszülött a ritka, csak fiúknál előforduló ornitin-transzkarbamiláz hiánnyal született, melyre nincsen semmilyen ismert gyógymód.

Ez a genetikai betegség miatt a vérben az ammónia mérgező szintre halmozódik fel, súlyos esetekben pedig olyan gyorsan emelkedik, hogy azonnali beavatkozás nélkül halált okoz.







© JustGiving

A gyermeket szülei a koronavírus-járvány alatt elrendelt látogatási tilalom végett nem is láthatták ezután, édesanyját is mindössze két órára engedték be, az akkor már haldokló gyermekéhez. Végül August születése után két nappal az orvosok feltették azt a kérdést, melytől minden édesanya retteg:

lekapcsolhatják-e fiát az őt életben tartó gépekről?

Stephens összeomlott, nem akarta elfogadni a tényt, hogy nincs remény gyermeke felépülésére.







© JustGiving

– Soha, egyetlen szülőnek sem volna szabad olyan helyzetbe kerülni, hogy ilyen súlyos döntést kelljen meghoznia – mondta zokogva az édesanya, aki összetört szívvel, de engedett az orvosoknak, és elbúcsúzott kisfiától.

Stephens August utolsó lélegzetvételéig gyermekével maradt.

– Annyira boldog voltam, hogy végre születik egy kisfiú is a családba – nyilatkozta sírva a gyászoló édesanya, aki néha még mindig azon töpreng, hogy gyermeke talán még most is élhetne, ha kislányként születik a világra.

