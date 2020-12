Ünnepi vásárlás vírus idején: Így kerülheti el a karácsonyi tumultust

Szinte mindenkinek van otthon fagyasztója

Ezt pedig most több okból is érdemes kihasználni. Amennyiben még most beszerzi a kacsamellet és a halat, megússza a karácsony előtti napokban garantált tömeget , ráadásul még baráti áron szerezheti be ilyenkor az ünnepi asztal hozzávalóit.

Korábbi cikkünkben pedig azt is megnézheti, melyik alapanyag, meddig áll el biztonságban a fagyasztóban.

Készítsen bevásárlólistát!

Időzzön minél kevesebbet az áruházakban és piacokon, és haladjon a pultok között célirányosan! Csak azt vegye meg, amire tényleg szüksége van!

Ha mindezt szeretné tudatosan és csomagolásmentesen megtenni, ebben a cikkünkben azt is elolvashatja, hogyan kezdje el a csomagolásmentes életet.







A bevásárlólista segít, hogy ne csak bolyongjunk az üzletben, hanem céltudatosan és gyorsan tudjunk vásárolni © Thinkstock

Lehetőség szerint a bevásárlást intézze egyedül!

Ha autója is van, egyetlen fordulóval letudhatja ezt a kötelezettséget, de az is beválik, ha a férj veszi meg a nehezebb dolgokat, a feleség pedig a könnyebbeket!

számtalan cég foglalkozik kiszállítással

Ennek köszönhető, hogy az nyersanyagok zömét az interneten is megrendelheti! Persze a húst szívesebben választjuk ki a pultból mi magunk, de a csomagolt áruk esetében ez nem áll fenn! Rengeteg időt spórolhat, ha igénybe vesszük a szolgáltatást!

Az internetes vásárláshoz ebben a cikkünkben adtunk segítséget, és leírtuk azt is, mit kell tennie, ha hibás árut kapott.

Tartsa be a boltokban a távolságot!

Minél többen vagyunk egy üzletben, annál nehezebb a javasolt másfél-kétméteres távolságot megtartani a többi vásárlótól. Ennek tükrében érdemes a nagyobb vásárlásokat a hajnali órákra időzíteni , amikor sejthetően kevesebben időznek a boltokban!

Ebben a cikkünkbenben összegyűjtöttük a tapasztalatokat arról, hogy a maszkviselés már teljesen megszokott a boltokban, de a távolságtartással még vannak gondok.