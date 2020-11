Saját vászonzsákokba és üvegekbe vásároltunk be hétvégére

Egyre népszerűbbek a csomagolásmentes boltok. Így én is felkerekedtem, hogy kipróbáljam, könnyen megoldható-e, hogy saját tárolóedényeimbe mérjék bele a termékeket.

Amikor beléptem a budapesti Ligeti boltba, először meglepődtem, milyen sokféle árujuk van. Minden patikatisztaságú, egyértelmű, hogy itt nincsenek hangzatos elnevezések, minden az, ami. A termékeket nem bújtatják el, nem kapnak csilli-villi csomagolást. Bár könnyen el lehet igazodni, az eladók mindenkinek készségesen segítenek. Mint kiderült, az üzletben dolgozók közül valamennyien a csomagolásmentes életforma hívei.







Minden tároló patyolattiszta a boltban, és igazán könnyen kezelhető © Knap Zoltán

Vidékről a fővárosba

Sipos Melindának nagy álma vált valóra, amikor 2017-ben megnyitotta első csomagolásmentes boltját. Tudatos vásárlóként már addig is igyekezett környezetkímélően, felelősségteljesen élni.







Sipos Melinda nagy álmát valósította meg a bolttal © Knap Zoltán

Ám amikor látott egy előadást Bea Johnsonnal, a zero waste mozgalom egyik fő képviselőjével, nemcsak azon gondolkodott el, hogyan tudná minimalizálni a saját háztartásában keletkezett hulladék mennyiségét, hanem formálódni kezdett benne egy ötlet is.

– Hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen én magam is elindíthatnék egy ilyen kezdeményezést – mesélte Melinda, a Ligeti bolt megálmodója a Vasárnapi Borsnak. – Ekkor vetődött fel a piliscsabai környezettudatos bolt gondolata.

Azonnal tudtam, ez egy olyan terv, amit meg tudok valósítani és örömet fog nekem okozni – de nem csak nekem, a településen élőknek is. Sajnos Piliscsaba végül kicsinek bizonyult ehhez, én pedig nem szerettem volna feladni, ezért Budapestre költöztettem a boltot. Számomra ez nem csupán egy üzlet, benne van az életfilozófiám, a hitem, és nagyon sok munkám.







Könnyű eligazodni a polcok között © Knap Zoltán

Üzletvezetőként arra törekszik, hogy a vásárlók ne csak automatikusan pakolják az árut a tárolóedényeikbe, hanem felvilágosítást is kapjanak, hogy pontosan mit vesznek.

– Fontosnak tartom megosztani, hogy kitől származik a választott termék, hogyan készült, mitől különleges. Próbálom a környezettudatos életmódot minél szélesebb körben terjeszteni, felhívni a figyelmet a hulladék csökkentésének fontosságára és a pazarlás elkerülésére – teszi hozzá lelkesen.

Jótanácsok kezdőknek

Az üzletben engem is elláttak tanácsokkal, de Melinda elmondta azt is, mire érdemes odafigyelnie azoknak, akik még csak most tervezik, hogy ellátogatnak egy csomaglásmentes boltba.







Aki saját tárolóedények nélkül érkezik, helyben is beszerezheti © Knap Zoltán

– Nem árt bevásárlólistát írni, és jól átgondolni, miből mekkora mennyiségre van szükség. Ez nemcsak azért fontos, nehogy elfelejtsenek valamit, hanem, mert csökkenti az impulzusvásárlás esélyét. Készítsék össze a tárolóeszközeiket, amelyekben majd hazaviszik az árukat. Itt nincsenek szabályok, érkezhetnek befőttesüvegekkel, vászonzsákokkal, papírzacskókkal, vagy akár műanyag dobozokkal is. Idővel úgyis kitapasztalják, nekik mi működik a legjobban. Ha esetleg nincs otthon ilyesmi, akkor sincs gond, mert helyben is be tudják szerezni.







Itt meg lehet oldani, hogy semmiből ne vásároljunk fölösleges mennyiséget © Knap Zoltán

Változatos készlet

Akadnak, akik úgy gondolják, hogy ezekben a boltokban csak magvakat, teafüveket, fűszereket lehet kapni. Bevallom, én sem hittem, hogy egyetlen helyen be tudom szerezni a hétvégi menü főbb hozzávalóit.







Sokakat meglep a széles kínálat © Knap Zoltán

– Pedig tényleg széles a kínálat, a nádcukortól a fasírtporig, a tökmagtól a kendermagig, a bulgurtól a jázminrizsen át a kézműves tésztákig szinte minden megtalálható nálunk. De tejtermékeket, szörpöket, lekvárokat is árulunk. Sőt natúr kozmetikumokat is tartunk, és mindenféle tudatos vásárláshoz szükséges kiegészítőkkel is szolgálni tudunk. Általában aki betér ide, és tényleg eldöntötte, hogy így akar élni, az törzsvásárló lesz. A vírushelyzetre is fel vagyunk készülve, március óta folyamatosan fertőtlenítünk, itt azóta kötelező a maszk, szóval mindent megteszünk a vásárlók biztonságáért.