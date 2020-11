Újabb szigorítások: tánc közben is kötelező a maszk!

A védekezés közös felelősségünk, a maszkot mindenkinek hordania kell. Aki nem tartja be a szabályokat, nem csak a saját, de mások egészségével is játszik. A tömegközlekedési eszközökön, kereskedelmi üzletekben, mozikban, színházakban, könyvtárakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a gyűléseken és a sportrendezvényeken, valamint az ügyfélszolgálati irodákban már eddig is kötelezően viselni kellett a maszkot, de hétfőtől már a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjesztették a maszkviselés kötelezettségét. Az életünk ideiglenesen megváltozott, de az új helyzethez mindannyiunknak alkalmazkodnia kell.







A szórakozóhelyeken tánc közben is magunkon kell tartani a maszkot © Shutterstock

Az evés és ivás kivétel

Csak evéskor és iváskor vehetjük le a maszkot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy szórakozóhelyen például a táncparketten is viselnünk kell a védőeszközt, amit még akkor sem vehetünk le, ha éppen a pultnál ülve életünk szerelmével ismerkedünk.

Csupán akkor húzhatjuk le a szánkról, amikor iszunk vagy eszünk, de akkor is csak a fogyasztás idejére. Fontos még, hogy a mosdóhoz vezető úton, vagy éppen a szűk mellékhelyiségben is rajtunk legyen a védőeszköz. Kellő figyelmet fordítsunk arra is, hogy az orrunkról még véletlenül se csússzon le.







A pultnál csak az ivás idejére vehetjük le a védőeszközt © Shutterstock

Egy étteremben vacsora közben természetesen nem kell, hogy rajtunk legyen, de az étkezés befejezése után ott is viselnünk kell. A sporteseményekre Magyarországon jelenleg nézőszám-korlátozás nélkül mehetünk, de fontos hogy a lelátó mellett a büfénél sorban állás közben is viseljük a szájmaszkot.

Rendőr is ellenőrizhet

Változást jelent az is, hogy például a boltokat ezentúl a rendőrség is ellenőrizheti. Nem csak a kereskedelmi hatóság, de a rendőrség szankcionálhatja is azokat az üzleteket, ahol nem tartják be a védelmi intézkedéseket.







Gyöngyösön a közterület-felügyelet munkatársai ellenőriztek © MTI

A statisztikák szerint a rendőrök eddig inkább figyelmeztettek, mint büntettek, de nagyon megnőtt a fertőzöttek száma, ezért most ez is megváltozik. Aki a maszkot figyelmeztetés ellenére sem viseli a vendéglátóegység területén, a hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az illető elhagyja a területet.

Bírság, üzletbezárás

A szigorítások mellett a büntetési tételeket is jelentősen megemelték. Az új jogszabály szerint, amennyiben a kereskedelmi hatóság a hely ellenőrzése során, vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkhasználati kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, figyelmeztetést alkalmaz, százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.







A piacokon is maszkot kell viselni © Bach Máté/Magyar Nemzet

Egyébként egyszerre alkalmazhatják a pénzbüntetés kiszabását és a hely bezáratását is. Mától joga van a rendőrségnek éttermeket, boltokat bezárni, joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket is.