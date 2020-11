Túl szexi: Magas sarkú szandálban és miniszoknyában mászik hegyet a gyönyörű hegymászólány

Bár túratársai komplett bolondnak nézik, Erin Ton akkor is egy szórakoztató, de igen extrém módját választotta a hegymászásnak. A 22 éves egyetemista ugyanis nem másban, mint csinos koktélruhában és magassarkúban kapaszkodik fel Colorado legmagasabb csúcsaira. Az amúgy maga is coloradoi Erin furcsa hobbija 2018 augusztusában kezdődött, amikor egyetem előtt az édesapjával és húgával - még hagyományos túraholmikban - megmászta a helyi Elbert-hegyet.

- Emlékszem, napokig fájt minden tagom - mondta Erin a Gazettnek. Nem csoda, előtte ugyanis még csak nem is túrázott, viszont annyira belejött, hogy az elkövetkezendő pár napon két újabb, 4000 méternél is magasabb csúcsra kapaszkodott fel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Erin Ton (@erin_ton7) által megosztott bejegyzés

- Csak akkor tűnt fel, milyen természetesnek is vettem a coloradoi életet, mikor New Yorkba mentem egyetemre - mondta a lapnak a lány, aki ezután már nem hagyta abba a mászást, a következő két év minden szünetét ezzel töltötte, mígnem mind az 53 coloradói, 4000 méter feletti csúcsot meghódította. Az utolsó hegy, a Kis Medve után azonban furcsa céltalanságot érzett, úgy gondolta, új kihívásokat kell keresnie, de mindenképpen meg kell ünnepelnie a teljesítményét is.

Ekkor ötlött fel benne a nem mindennapi hegymászás ötlete, hogy első hegyére, a kínok közt megmászott Elbertre már magassarkú cipőben és koktélruhában kapaszkodjon ismét fel.

- Gondoltam vicces lesz felmászni megint az Elbert-hegyre, de már magassarkúban - mondta mosolyogva Erin, aki ezután fogta az életében egyszer használt szandálját, és alig két órán belül, szinte felfutott bennük a csúcsra.

Számomra szimbolikus, hogy ilyen messzire jutottam: kezdve attól, hogy mennyire szenvedtem először, addig, hogy most magassarkúban megyek fel

- tette hozzá.

Bár egyszeri alkalomnak indult, annyira viccesnek találta, hogy nem hagyta abba az emeletes sarkakon való túrázást, azóta több hegyre is így mászott fel, miközben mélységesen szórakoztatja őt társai döbbenete, sokan egyenesen életveszélyesnek tartják Erin hobbiját.

- Erre csak azt tudom mondani, hogy tapasztalt vagyok és tudom, mit csinálok, nem azt akarom ezzel üzenni, hogy meggondolatlanul csináljunk hülyeségeket. Tudom, mik a határaim - szögezte le. Erin azóta egyébként valóságos sztár lett, Instagram oldalán is nagy rajongói köre alakult és a lány nem is akarja abbahagyni a csinos-túrázást.

- Könnyed és szórakoztató, miért ne? - kérdezte.

Erin egyébként akkor sem esik kétségbe, ha egy havas hegycsúcsot kell meghódítania: egyszerűen csak húz egy zoknit a szandálba és már megy is.