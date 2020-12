Tovább nőtt a fertőzöttek és halálos áldozatok napi száma Olaszországban

Csaknem húszezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek és nyolcszázzal a halálos áldozatok száma Olaszországban - közölte kedden az olasz egészségügyi minisztérium.

Az utóbbi 24 órában 19 350 fertőzöttet azonosítottak és 785-tel emelkedett a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma. Hétfőn 16 377 volt a fertőzöttek és 672 a halottak száma.

Jelenleg 743 471 ember van karanténban és 32 811 koronavírussal fertőzött pácienst kezelnek a kórházakban. Az intenzív osztályokon 3663 beteg fekszik.

Olaszországban a járvány február 20-i kitörése óta 1 620 901 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 56 361-en haltak bele a kórba .

A kormány szerdán készül ismertetni járványügyi stratégiáját a karácsonyi ünnepekre. Ez a többi között országos síelési tilalmat is magában foglalna, illetve fenntartanák az éjszakai kijárási tilalmat is 22 és 6 óra között. Korlátoznák a régiók közötti utazásokat is, de egyelőre még nem világos, milyen mértékben.