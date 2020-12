Tényleg lehetséges vagy átverés? 60 kilót adott le, és a fogyás a fogait is rendbe rakta! videó

Hová tűnt? Kérdezik meglepődve a fiatal lány ismerősei – Annabelle ugyanis azzal, hogy 60 kilóval könnyebb lett, a fogai közti hatalmas réstől is megszabadult.

Sokan értetlenkedve nézik annak a 21 éves lánynak a TikTok-videóját, aki azt állítja: 60 kilós fogyása a fogait is rendbe rakta. Lehetséges ez?

A Sydney-ben élő Annabelle Colussi állítja: semmilyen fogászati beavatkozáson nem vett részt, az első metszőfogai közötti rés – ahová saját bevallása szerint három plasztik bankkártyát is be tudott tenni – mégis eltűnt, köszönhetően annak, hogy jelentős fogyókúrába kezdett. A nem várt eredményből TikTok-csatornáján számolt be, videóját pedig két nap alatt közel százezren nézték végig.

Annabelle elárulta: gyerekkorában is megvolt a rés a fogai közt, de ahogy az utóbbi években felszaladtak rá a kilók, úgy a hézag is egyre látványosabbá vált. Természetesen nem emiatt kezdett fogyókúrába. Az, hogy fogászati problémája is eltűnt, csak plusz volt a mínuszok mellett.

– Valamikor a nyáron kezdett feltűnni, hogy a rés egyre kisebb lett és elkezdett bezáródni. Most már csak egy kis lyukacska van az ínyemnél, de ezt leszámítva teljesen eltűnt. El sem hiszem! – lelkendezett a Daily Mail Australiának.

Sok kommentelő szerint egyébként mindez csak egy véletlen egybeesés, és a fiatal lány bölcsességfoga tolta odébb a többi fogát – Annabelle bölcsességfogait azonban 2015-ben kihúzták. Volt, aki a fogyáshoz köthető hormonális változásokat sejtette a háttérben, de a legtöbben csak hitetlenkedve csodálkoztak: lehetséges ilyen?!