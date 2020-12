Szijjártó Péter az uniós forrásokról: Győzelmet arattunk, sikert értünk el - videó

Kisinyovból megérkezve, a reptérről jelentkezett Szijjártó Péter. A külügyminiszter Facebook-oldalán bejelentette, Magyarország sikert aratott.

Leszálláskor kaptuk a hírt, hogy mégsem lehet politikai vagy ideológiai feltételekhez kötni a Magyarországnak járó európai uniós források lehívását. Győzelmet arattunk, sikert értünk el, mert harcoltunk, harcoltunk a nemzeti érdekért. Ha nem tettük volna, akkor holnap már olyan döntés született volna Brüsszelben, hogy illegális bevándorlókat kellett volna befogadnunk, és ha nem tennénk, nem járnának az európai uniós források. Ezt megelőztünk, ennek a tanulsága az, hogy még a lehető legnehezebb körülmények közepette is, a legnagyobb nyomás dacára is ki kell állni, harcolni kell a nemzeti érdekekért. Ezt tettük, győztünk, és ezt fogjuk tenni a jövőben is

- fogalmazott Szijjártó Péter.