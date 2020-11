Sokkoló részletek: még elfogásakor is részeg volt az idős házaspárhalálát okozó újpalotai gyújtogató

Zokogva könyörgött nagyszülei életéért a 12 éves Balázska, akit nagypapája és nagymamája a saját élete árán mentett meg az újpalotai háztűzben. Ilonka nénit és Gyuri bácsit hősként gyászolják a környéken.

Mint arról a Bors beszámolt, a 60 éves házaspárra és 12 éves unokájukra egyik, velük élő munkatársuk, M. András gyújtotta rá a közös házukat hétfőn hajnalban, majd magukra hagyta a lángoló házban rekedt családot és elmenekült. A nagyszülőknek nem sikerült kijutnia, Gyuri bácsi az utolsó erejével azonban még kimenekítette a tetőre imádott unokáját, akit az esethez riasztott zsaruk hoztak le a magasból:

– A minél hamarabbi megmentéséhez próbáltunk eszközt találni, hiszen én is, mint családapa, csak erre tudtam gondolni. Sikerült egy fél létrát találnom, felmásztam egy vizgyűjtőre, a fiút ekkor arrébb tudtam hívni, ő pedig ügyesen lemászott – mondta Sütő Krisztián rendőrzászlós.







A nagyszülőket sajnos már nem sikerült kimenekíteni a lángok közül © Katasztrófavédelem

Balázska sokkot kapott: Sokkos állapotban volt, a nagyszüleit hívogatta, könyörgött, hogy mentsék meg őket – mondta a zászlós.

Kiderült, hogy a gyújtogatrót nem más, mint a kegyetlen bosszú vezérelhette.

A férfit és a nagyszülőket ugyanis az előkerti részen élő főnökük, a mindenki által tisztelt vállalkozók, Elemér és Anikó fogadta be, akiknek egy kikötésük volt: dolgozóik ne igyanak. Ezt Ilonka és Gyurka teljes mértékben teljesítette, nem úgy András, aki az utóbbi hetekben egyre lejjebb csúszott a lejtőn: folyamatosan részeg volt, már a munkáját sem tudta ellátni, és egyre többször fenyegette meg a vele lakó nagyszülőket, a gyilkosság előtti napon a sokat tűrő Eleméréknél is betelt a pohár: mikor András ismét részegen, egy tál süteménnyel jelent meg a ház előtt, kifizette és kiadta a munkása útját, és csak azt engedélyezte, hogy a hideg miatt aznap még ott aludjon.

András ezért kegyetlen bosszút forralt: először késsel esett neki Ilonkának, majd egy éghető anyaggal felgyújtotta a házat. Ilonka akkor még fel tudta hívna a tulajt, aki megpróbálta kimenteni a családot, de hiába, a tűz akkora volt, hogy nem tudta kihozni a párt, hiába tépte fel az ajtót, a kiáramló hő hatalmasat lökött rajta.

M. Andrást után hajtóvadászat indult, de csak másnap találták meg az újpalotai Nyár utcában. két járőr személyleírás alapján ismert rá a házak között ténfergő férfire, az ugyanis még akkor is részeg volt.

A férfit most kettős emberöléssel és nagy értékű károkozással is gyanúsítják, mivel a garázsban tárolt – mintegy 60 millió forint értékű – autók is lángok martalékává váltak.







A helyszínelés még másnap is tartott © Bors

Ilonkáékat azóta egy egész környék gyászolja:

– Fantasztikus emberek voltak, a légynek sem ártottak, főleg nem annak az embernek. Mindig türelmesek voltak vele, várták, hátha rendbe jön, ahogyan Elemérék is – mondta egy környékbeli. – Nagyon aggódunk Balázsért is, hiszen neki a nagyszülei voltak a családja, az anyukája lemondott róla. Imádta Gyurkáékat, őket tekintette a szüleinek, velük élt, mióta csak megszületett. A nagyszülők is imádták a kisfiút, nagyon büszkék voltak rá, és megadtak neki mindent, amit csak tudtak, sokat dolgoztak, hogy Balázska semmiben ne szenvedjen hiányt – tette hozzá szomorúan.

Elmondta, hogy a tulajdonos családját is megviselték a történtek:

– Elemér mindig is tisztességes vállalkozó és ember volt. Mindent megtett, hogy kimenekítse Ilonkáékat, reméljük, hogy nem magát hibáztatja a történtekért, mert nincs oka rá. Így is szörnyű lehetett, hogy végig kellett néznie mindezt – szögezték le.

Balázska azóta is kórházban van, megfigyelés alatt, a kisfiú ugyanis könnyebben sérült és szén-monoxid mérgezést kapott, de fizikailag rendbe fog jönni.

– A kisfiú állapota kielégítő. Pár napot bent lesz a kórházban, de hála istennek, jó egészségi állapotnak örvend – erősítette meg Gál Sándor. Hogy mi lesz a fiú sorsa, azt egyelőre nem tudni, vélhetően rokonokhoz vagy nevelőszülőkhöz kerül majd.