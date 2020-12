Sok családban idén koronavírus-gyorsteszt kerül a karácsonyfa alá

Idén nem csak a mobiltelefon vagy éppen a társasjáték lesz a slágerajándék, hiszen sokan gyorstesztet kérnek „ajándékba” karácsonyra, hogy együtt ünnepelhessen a család. A szakértők azonban óvnak a hamis biztonságérzettől.

Attól még, hogy teszteltünk, lehet, hogy már elkaptuk a vírust. Igazán jó megoldás nincs, a legbiztonságosabb a 10 nap önkéntes karantén az ünnepek előtt.

Tímea, aki 4 gyermek édesanyja, azon gondolkodik, hogy az anyukájának az lenne a karácsonyi „ajándék”, hogy letesztelik az egész családot, hogy mehetnek-e közös karácsonyozásra. Azon eddig nem gondolkodott, hogy mit kezd azzal a kockázattal, ha a tesztelés és az eredmény kézbevétele közötti időszakban, vagy a negatív teszt és az utazás közötti időszakban elkapják a vírust.

„Maszkban ülünk majd a fa alatt”

– Természetesen maszkban, puszi nélkül karácsonyoznánk, de legalább együtt lehetne a család. Azt nehezen dolgoznám fel, hogy mi hatan együtt vagyunk szenteste, a 77 éves, egyedül élő édesanyám pedig tőlünk távol, magányosan, hiszen amióta apukám meghalt, mindig velünk van anyu az ünnepek alatt. De egyelőre ez csupán egy terv – mondta el a Ripostnak Tímea.







© Shutterstock

Tíznapos karantén után jöhet a családlátogatás

– Eddig még nem nőtt a teszteket igénylők száma nálunk, de arra számítunk, hogy december 15-20. körül ez meg is duplázódhat. Ennek ellenére én azt mondom, hogy a nagyszülőkhöz, krónikus beteg rokonokhoz csak akkor menjünk el, ha be tudjuk tartani a 10 napos karantént. Tudom, hogy ez szinte lehetetlen, aki megteheti, annak a tesztelés mellett ezt ajánlom. Ha nagyszülőknél, rokonoknál vagyunk, akkor is mossunk alaposan kezet és hordjunk maszkot a találkozás alatt – mondta Zolnai Szabolcs, az Oxy-Mov Bt. koronavírusteszteket is készítő cég ügyvezetője.







© Shutterstock

Az elszigetelésben hisz a háziorvos is

A lap megkereste dr. Bense Tamás családorvost, aki elmondta, vigyázni kell a tesztekkel, szerinte a tíznapos karantén lehet a legjobb megoldás.







Bense Tamás © Bors

– Meg lehet oldani, hogy a család együtt karácsonyozzon. De ehhez rendkívül fegyelmezettnek kell lennünk. Érdemes a családi összejövetel előtt 10 nap teljes karanténba vonulnunk, és otthonról dolgozni vagy így időzíteni a szabadságot, ha nem megoldható az otthoni munkavégzés. A gyorsteszteknél félő, hogy amikor megcsináljuk, akár utána is megfertőződhetünk, ráadásul tünetekkel együtt is van arra példa, hogy negatív eredményt mutat – fejtette ki Bense Tamás. Felhívta a figyelmet: a teszt éppen azt az adott állapotunkat mutatja, amikor levették a mintát.