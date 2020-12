Segítünk: így nem maradnak magányosan a nagyszülők Szenteste

Sok százezer családot szakít szét a koronavírus-járvány, az időse- ket pedig extrém módon védeni kell, ezért kapóra jön a rokonok közötti videócsetelés. Össze- szedtük, mely applikációkkal hogyan tud videótelefonálni szeretteivel.

Sok százezer családot szakít szét a koronavírus-járvány, az időse- ket pedig extrém módon védeni kell, ezért kapóra jön a rokonok közötti videócsetelés. Össze- szedtük, mely applikációkkal hogyan tud videótelefonálni szeretteivel.

Nem is olyan régen egy kisebb vagyonba került, ha egy Amerikában élő szerettünket felhívtuk telefonon. Ma már azonban a Messenger, a Viber és a WhatsApp, vagy a Skype alkalmazások jóvoltából vol­taképpen ingyen megtehetjük ugyanezt, legalábbis, ha van in­ternet-előfizetésünk. Ráadásul a nagyi láthatja is az unokáját, ha bekapcsolja a videótelefonálás funkciót.

Karda Bea szívesen telefonálgat Karda Bea csodálattal nézi, hogy évtizedről évtizedre mennyit fejlődik a technika. A közösségi médiában időről időre kommunikál a rajongókkal, de nem használja azt megszállottan. A szeretteivel szívesen beszél a Messengeren. – Több barátnőm is külföldön él, többek között Németországban, Svájcban, Bostonban. Nekem nincs Viberem, Messengerem van. Ennek segítségével nemcsak írásban társaloghatunk, hanem hangüzeneteket is küldhetünk egymásnak. Meg is esett, hogy az egyik közeli ismerősöm mondta, hogy mennyire jólesett neki, hogy hallhatta a hangomat. Örülök, hogy manapság már léteznek ilyen lehetőségek.







Az énekesnő külföldön élô barátnőivel cseveg © Ripost

Fontos, hogy az idősebb korosztályt is megtanítsuk ezek használatára, ugyanis a koronavírus-járvány végéig a szakemberek azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint csak ak­kor érintkezzünk idős szeretteinkkel, ha együtt is élünk velük.

Gondoskodjon megfelelő eszközről

Okostelefon, táblagép, laptop – bármelyik készülék alkalmas a videótelefonálásra. Manapság már kimozdulni sem kell ezek beszerzéséhez. Ha mobilszolgáltatón keresztül vásárolja meg az eszközt, akkor már rögtön internetet is kérhet hozzá, ha nincs wifi vagy kábeles világháló. Mivel az internet bekötése személyes kontaktussal jár, és sok idő lehet, mire kiér a szolgáltató, ezért ajánlott a mobilnetet választani.







© Getty

Segítsen beállítani

Első körben próbálja meg maga személyesen beállítani a nagyinak a készüléket, de vigyázzon az egészségére, fertőtlenítsen, mi­előtt bemegy a lakásába, és tartsa a távolságot vele. Ha nem tud felcsatlakozni az internetre, kérjen a szolgáltatótól telefonos segítséget, lépésről lépésre el­mondanak mindent.







© Getty

Töltse le az alkalmazást

Ha működik az internet, akkor androidos eszközön lépjen be a Play Áruházba, IOS-oson pedig az Appstore-ba. Itt találhatóak az applikációk, ahonnan le kell tölteni az alkalmazást. A leggyakrabban használt a Messenger és a Viber, de jó alternatíva a Skype, a Microsoft Teams és a Google Hangouts Meet. A Messengerhez és a Viberhez meg kell adnia a telefonszámát, és az alapján másokat is megtalálhat, olyan embereket, akiknek szintén le van töltve az alkalmazás. Ha a névjegyeket felvette, akkor lépjen be a beszélgetésbe, keresse meg a vi­deó ikont, nyomjon rá, és már hív­ja is a másik felet.







Baranyi László nemigen ismeri az internetet © Metropol