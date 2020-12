Rubint Réka titkos receptjével büntetlenül élvezheti a karácsonyi zserbót

Sokan rettegnek attól, hogy a karácsonyi időszakban felszednek pár kilót. Sajnos ilyenkor a legnehezebb nemet mondani a nagyi bejglijének, és persze folyamatosan tele van a hűtő is finomságokkal. Rubint Réka is azért várta gyermekkorában az ünnepeket, mert nagymamája készítette a világ legfinomabb zserbóját. A hagyományos alapanyagokból készült édesség viszont hízlal, így kifejlesztette családjának és ismerőseinek a szénhidrátcsökkentett változatot.

Íme a korszakalkotó zserbó recept

• 52 dkg liszt: update master mix + fehér liszt keveréke fele-fele

• 2 tojás

• 30 dkg margarin

• 1,5-2dl tej

• 1,5 dkg élesztő

• csipetnyi sütőpor

• csipetnyi Zero cukor (az élesztővel felfuttatott tejbe)

Töltelékhez:

• 0,5 kg darált dió

• 4 dkg Zero cukor

• 2-2,5 üveg Update lekvár

• A bevonathoz: update tortabevonó felolvasztva







Rubint Réka receptjéért rengetegen rajonganak © Bors Archív

Az élesztőt a langyos tejben egy csipet Zero cukorral felfuttatjuk. A lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk, majd hozzáöntjük a megkelt élesztőt, a cukrot, a tojást, a csipetnyi sütőport és jól összedolgozzuk.

A tésztát 3 egyenlő részre osztjuk. Mindegyik lapot kinyújtjuk, de a tészta ne érjen egészen a sütőlap széléig, mert a kelésnél és a sütésnél terjeszkedik még! Az alsó lapot lekvárral megkenjük, és meghintjük a darált dió, valamint a Zero cukor keverékének a felével. Ráhelyezzük a második lapot, azt is hasonlóképpen kenjük meg és töltjük. Erre rátesszük a harmadik lapot úgy, hogy a széleket is betakarjuk vele.

A tésztát szobahőmérsékleten kelesztjük egy óráig. Villával megszurkáljuk és lassan sütjük, míg a teteje egyenletes világos pirosra sül. A kész tésztát, ha kihűlt, csokoládémázzal bevonjuk és végül – ízlés szerint – kockákra, vagy szeletekre vágjuk.