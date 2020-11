Rekorddöntés: egy nap alatt háromszor szökött meg a kórházból ugyanaz a koronavírusos beteg

Két nappal a szigorú karantén bevezetése előtt, vasárnap három segélyhívás is befutott a gyulafehérvári rendőrségre. Aznap reggel egy koronavírussal fertőzött beteg fogta magát és lelépett a kórházból , ám a rendőrség hamar a nyomába eredt és még az utcán elkapták a szökevényt.

Még ugyanazon a délelőttön a csavargó kedvű páciens megint olajra lépett és ezúttal már nem sétálgatás közben kapták el, hanem az otthonában.

A harmadik hívás este hét óra tájban érkezett, és a rendőrök meglepve hallhatták, hogy ugyanaz a férfi harmadszor is köddé vált a kórházból. A fertőző beteg úriembert megint otthon találták és harmadszor is visszaszállították a kórházba. Ekkor azonban már hivatalosan is eljárást indítottak ellene a járvány megfékezésének akadályoztatása miatt.

Az elmúlt hónapokban egyébként rendőrök is szolgálatot teljesítettek a gyulafehérvári kórház fertőző osztálya előtt, ám egy ideje már eltűntek onnan, ám a történtek fényében lehet, hogy ismét kivezényelnek pár egyenruhást a hasonló esetek elkerülése végett.

(via)