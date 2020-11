Megszökött a kórházból, hogy vedelhessen - kocsmában bukkantak rá a fertőző koronavírusosra

Megszökött a nándorhegyi kórházból egy koronavírussal fertőzött férfi, akit később nem máshol, mint a helyi kiskocsmában találtak meg.

A 32 éves fertőzöttet a Krassó-Szörény megyei nándorhegyi kórházban kezelték, amikor azonban az ápolók bekukkantottak a betegszobájába, legnagyobb meglepetésükre már csak a hűlt helyét találták, mivel a férfi megszökött az intézményből.







Képünk illusztráció © UNSPLASH

A rendőrök azonnal utána eredtek, és nem is kellett sokéig keresgélniük, ugyanis nem máshol időzött, mint a település kis kocsmájában, ahol éppen nagy iramban vedelt négy másik vendég és a báros társaságában, akiknek persze fogalmuk sem volt arról, hogy újkeletű ivócimborájuk honnan is érkezett. A beteget visszaszállították a nándorhegyi kórházba, emellett bűnvádi eljárást indítottak ellene a járványügyi intézkedések be nem tartása miatt - írta a Maszol.

Nem ez volt az első hasonló eset mostanság, egy helyi településen nemrég egy 23 fős bulin ütöttek rajta a rendőrök, a házigazda 3 ezer, a vendégek további 11 ezer lejes büntetést kaptak.