Pécsi Ildikót gyászolja a színészvilág: Bodrogi Gyula nem tudott megszólalni a sírástól

Lapunk megkereste Bodrogi Gyulát, akit olyan mélyen megrázott Pécsi Ildikó halálhíre, hogy képtelen volt megszólalni, sírva közölte, hogy nem tud nyilatkozni.

Meg vagyok rendülve

– mondta, majd könnyek közt letette a telefont. A Ripostnak is csak röviden tudott nyilatkozni.

– Hirtelen megszólalni sem tudok. Tudtam, hogy betegeskedett, de nem godnoltam volna, hogy ekkora baj van. Engem váratlanul ért ez most... Sokat játszottunk együtt, a Lindában végig. Nem is tudom felfogni most ezt a szörnyű hírt. Szavak nélkül maradtam.

Az Origónak azonban elmondta, kedvenc partnere volt Pécsi Ildikó.







– Imádtam vele dolgozni, isteni jó hangulata volt a forgatásoknak... Nem találkoztunk sokszor a munkán kívül, de úgy érzem, ez nem történhetett meg... Vidám, életrevaló, erős nő volt, a halálnak semmi köze Pécsi Ildikó nevéhez – nyilatkozta Bodrogi, majd hozzátette: férje, Szűcs Lajos elvesztése után elhagyta magát, érthetően megtört.

– Erről mi nem beszéltünk... ez neki akkora fájdalom volt.