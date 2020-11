Orvosok, nővérek életét is megkönnyíti a kormányrendelet – ennyit spórolhatunk az éjszakai parkoláson

Egy friss kormányrendelet értelmében este 7-től reggel 7 óráig a parkolóházakban, mélygarázsokban ingyen parkolhatnak az autósok december 10-ig. Ez megkönnyíti az autós közlekedést a járványveszély idején és jelentős megtakarítást jelent a városi autósoknak. De pontosan mennyit is? Ennek számolt utána a Ripost.

November 23-án lépett hatályba az a rendelet, melynek értelmében lakott területen minden kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló használata ingyenes este 7 és reggel 7 között, és ugyanez érvényes a költségvetési szervek és állami tulajdonú cégek közterületi parkolóira is.







Az éjszakai ingyenes parkolás többek közt az egészségügyi dolgozóknak is nagy segítséget jelent © Ádám János

Ez nemcsak a lakosságnak nagy segítség, hanem az egészségügyi dolgozóknak is, akik így az éjszakai műszak idejére le tudják tenni a kocsit – hangsúlyozza a Ripost.

Kérdés, hogy a szállodákra is vonatkozik-e

Míg a legtöbb parkolóházban és mélygarázsban már tudnak a rendeletről, vannak még kérdéses helyek – úgymint a szállodák parkolói.

– Értelmezésünk szerint a szállodákra nem vonatkozik a rendelet, de megkérjük az Operatív Törzs iránymutatását – árulta el a lapnak Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Azaz egyelőre a hoteleknél még ne próbálkozzunk!

Alkalmazás segít

Természetesen – mint az élet oly sok területén – a parkolóhelykeresésben is segítségünkre van az okostelefonunk. Legkönnyebben a (természetesen ingyenesen letölthető) Nemzeti Mobilfizetési Rendszer appjával kereshetünk parkolót magunknak, de használhatjuk az ugyancsak ingyenes Parkl alkalmazást is, mely azt is megmutatja, a fővárosban melyik parkolóházban van még hely és melyik telt meg.







Alkalmazás segít, hol tegyük le a kocsinkat

Komoly pénzt takaríthatnak meg az autósok

Budapesten átlagosan 400-450 forintot kérnek el egy órára éjszaka a belvárosban:

tehát aki él a lehetőséggel, naponta közel 5000 forintot is megspórolhat.

Békéscsaba belvárosában 18 és 8 óra között óránként 100 forintot kérnek, ez hetente több mint 8000 forint. Szegeden a non-stop parkolóházban az esti időszakban 160 forint a parkolási óradíj, az egy éjszaka 1920 forintot jelent. Kecskeméten 350 forintot kérnek a parkolóházban óránként.