Őrület: Trabantból készített biciklit Zsolt – bárki szerezhet ilyen járgányt magának – videó

„Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet…” – jut eszébe minden bizonnyal mindenkinek az Exotic együttes népszerű dalának refrénje, amikor meglátja Szaniszló Zsolt Trabantból és egy egyszerű bicikliből keresztezett járgányát.

Németországban láttam először egy elkészült „Trabiciklit”, de az nem volt túl jó kivitelezés és kiállítási darab lévén használni sem lehetett. Ekkor határoztam el, hogy én ezt meg fogom valósítani – magyarázta a Borsnak Zsolt.







© Saját

A prototípus végül három hét alatt készült el nemrég, amiből az építés 7, az Indian Garage által készített festés pedig 14 napot vett igénybe. Egy közúton teljes mértékben használható kétkerekű lett a végeredmény, amivel értelemszerűen a Balatont nem lehet körbetekerni, de akár városi környezetben is kényelmesen közlekedhetünk vele. Váltó nincsen benne, de igény szerint tudnak belerakni azt is.







© Saját

– Az alapja egyébként egy kempinghez hasonló csillagkerékpár, a karosszéria oldala pedig egy régi Trabantból való. Az a bringa a sajátom volt, nyolc éve vettem egy másik projekthez, ami végül nem valósult meg. Ebből eddig egy készült, de azóta már egy csomó rendelést kaptunk, s az elektromos változatán is dolgozunk – mesélte a Heves megyei Andornaktályán élő vállalkozó.







© Saját

– Szó szerint forgalmi dugó alakult ki amikor kipróbáltam a közelben. Egyszer még egy gyönyörű fehér sportkocsi is megállt mellettem, a kigyúrt sofőrje a lehúzott ablaknál pedig azt kiáltotta, hogy ez menőbb, mint az övé – tette hozzá nevetve a 42 éves férfi, aki kutyák tenyésztésével és kiképzésével is foglalkozik. De elsősorban egy olyan vállalkozást vezet, ami úgynevezett anyagtárolási rendszerek és acélszerkezetek tervezésével és gyártásával foglalkozik. Kollégáival korábban építettek már háromkerekű motort gokartból és bicikliből, de egyedi veteránautókon is túl vannak már.